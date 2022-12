Idén több mint ötven „lovag” öltött Mikulás jelmezt és díszítette fel motorkerékpárját, hogy a felvonulás végén bukósisakból osszon szaloncukrot a városi adventi gyertyagyújtáson megjelent gyerekeknek, akik több százan voltak.

Az idei gyűjtést a december 6-ai átadóval zárták le, a kalocsai Bem Apó utcai óvodában. Pusztai József emlékeztetett: mindig más-más intézményt szemelnek ki arra, hogy megajándékozzák az ott gondozott, vagy nevelt kicsiket. Éveken át a Szent Kereszt Kórház gyermekosztálya számára kérték az adományokat, majd az utóbbi pár esztendőben az óvodákat kezdték el pártfogolni. Ilyenkor mindig bő egy hónapot szánnak arra, hogy használt, de jó állapotú, vagy új játékokat vagy például iskolai eszközöket és édességeket gyűjtsenek össze a kicsiknek.

Idén is megszervezték a Mikulás Gurulást a kalocsai óvodák javára.

Fotós: Pusztai József / Old Motors Pub

A főszervező elégedetten állapította meg, hogy idén is rengeteg támogatója volt az eseményüknek, így az idén támogatott óvoda minden növendéke, összesen 89 gyermek kapott csomagot míg az intézménynek rengeteg további ajándékot vittek, játékok és például gyümölcsök formájában. Pusztai József hálásan köszönte a segítséget minden támogatónak, akik zömmel kalocsai és környékbeli motorosokból, illetve a a közösségükkel szimpatizáló személyekből áll, de most dunaújvárosi résztvevők is érkeztek, sőt, van egy visszatérő német pártfogójuk, aki idén jelentősebb összeget adományozott a Mikulás Gurulás javára.