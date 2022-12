Hét kiskunmajsai köztéri alkotáshoz kerültek azok az információs táblák, amelyeket az Új Redemptio Kiskunmajsáért Egyesület pályázott meg a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nél. Pap Eliza, a majsai civil szervezet elnöke elmondta: a főtérre olyan korszerű táblák kerültek, melyek nemcsak az adott alkotás történetébe, hanem Kiskunmajsa históriájába is bepillantást engednek, a Múzeum Atlasz Guide mobilapplikáció segítségével.

– Nagyon örülünk, hogy ez a két éve beadott pályázatunk sikeres volt, mert így a főtérre olyan információs táblák kerülhettek, amelyek Kiskunmajsa történetét mutatják be. A Múzeum Atlasz Guide egy QR-kód alapú telefonos applikáció, amit ha letöltenek az érdeklődők a telefonjukra, akkor igen sok információt tudnak szerezni egy-egy köztéri alkotásról, annak történetéről. Képeket is láthatnak az adott szoborról, hogy az elmúlt évtizedek során hol és milyen formában jelentek meg a templom melletti főtéren – nyilatkozta Pap Eliza, aki hozzátette: a táblák fluoreszkálnak, így sötétedés után is néhány órán keresztül is olvashatók.

A táblákon látható grafikákat, melyeken Kiskunmajsa épített örökségei láthatók, a redemptios egyesület tagja, Kecsmár Marianna készítette. A mobilalkalmazással látható képeket a Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény őrzi, illetve a Majsán élő Gyöngyösi István, kiskunmajsai képeslapokból álló gyűjteményéből származnak.