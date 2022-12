Bács-Kiskun 1 órája

Mit ne ajándékozzunk karácsonyra?

Nyakunkon a karácsony és biztosan vannak, akik még nem pipálhatják ki a rokonoknak, barátoknak vásárolni kívánt ajándékok listáját. Sőt, bizonyára olyanok is akadnak, akiknek az utolsó hajrában sincs ötletük. Érdemes azonban ilyenkor is elkerülni, hogy valami igazán haszontalannal lepjük meg szeretteinket. Cikkünkből megtudhatod, mely tárgyak megvásárlását érdemes elkerülnöd akkor is, ha sürget az idő.

Illusztráció Fotós: Shutterstock

1. Illatszerek, szépségápolási csomagok A boltok kínálatban ilyenkor különféle ajándékcsomagokat kaphatunk tusfürdők, dezodorok és szappanok kombinációjával. Ráadásul a parfümöket is kedvező áron lehet beszerezni ekkortájt. Bármennyire is nagy a kísértés azonban, hogy ezzel gyorsan letudjuk az ötletelést, nem érdemes ilyenekkel kísérletezni. Ugyanis általában mindenkinek megvan a maga jól bevált márkája, illata, amit szeret és szívesen használ. Ezen kívül azt a nem kívánatos üzenetet is hordozhatják az ilyen meglepetések, hogy az illető nem ápolja magát megfelelően. 2. Porfogó kacatok A gyertyatartók, bögrék, dísztárgyak rendkívül ötlettelenek és személytelenek is, ha csak az ajándékozott személy nem gyűjti megrögzötten a különleges darabokat. Ráadásul ezek a tárgyak előszeretettel vonzzák a port, így csak plusz munkát adnak takarításnál. 3. Ajándékok rejtett utalással Fogyást támogató könyvet, mérleget, futópadot ajándékozni nem túlzottan szerencsés karácsony idején, amikor ráadásul mindenki a plusz kilók miatt aggódik. Ugye te sem akarsz magyarázkodni, hogy nem célzásképpen vetted? 4. Hétköznapi háztartási cikkek A konyhai kesztyűk, konyharuhák, kanál alátétek és egyéb konyhai eszközök nem túl ünnepiek, túlságosan megszokott és mindennapos dolgok. Ha minden különösebb alkalom nélkül adjuk valakinek, akkor persze praktikusak és kedves, hogy gondoltunk rájuk, de születésnapokra vagy karácsonyra nem tanácsos ilyet venni. 5. A kihagyhatatlan: zoknik (igen, a vicces mintásak is) Sosem maradhat el a világ legfantáziátlanabb ajándéka. Értjük mi, hogy télen hideg van, de kérünk téged, ne vegyél senkinek zoknit! Hiába választasz egy csodálatosan mintás karácsonyi darabot, azt a cipő alatt soha senki nem fogja látni, tavasszal meg már ciki. Adj inkább ötleteket! Talán a feldíszített ünnepi asztal vagy karácsonyfa körüli kínos jelenetek úgy kerülhetők el a legegyszerűbben, ha szeretetteinkkel beszélgetünk arról, mire vágyunk, miknek örülnénk. Így talán nem lesz teljes a meglepetés érzése, de az ajándékozás öröme ugyanúgy megmarad, és hasznát is vesszük annak, amit kaptunk.

