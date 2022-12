– Idén is nagyon sok jó szándékú ember ajánlotta fel segítségét. Ennek okán decemberben hét alkalommal osztunk melegételt a rászorulóknak. A felajánlásoknak köszönhetően alkalmanként száz embert tudunk jóllakatni. A mai napi menüt Tóth Roland szakács és édesapja Tóth Pál készítette el, illetve vállalta annak költségeit. A csülökpörkölt mellé sült gesztenye és forró tea is járt. Pénteken kocsonya osztás lesz az én szponzorálásommal. Köszönetemet fejezem ki Illés Gyulának, aki az adventi gyertyagyújtások alkalmával a forralt bort és a teát készítette, illetve nagy szerepet vállalt az ételosztásoknál a főzésben, a kiosztásban és a rendezvények lebonyolításában. Jó szívvel segítünk a nehéz helyzetben lévőknek, és ezt a későbbiekben is meg fogjuk tenni – fogalmazott Balla László alpolgármester, az ételosztások koordinátora.

A rászorulók januárban sem maradnak éhen, egy helyi vállalkozó felajánlásnak köszönhetően vadhúsból készült étel várja majd őket az ételosztás alkalmával. Az időpontól a későbbiekben adnak tájékoztatást a szervezők.

– Egész éveben jellemző volt, hogy mellénk áll a Dél-100 Kft., legyen az tábor, jótékonysági sütivásár, vagy ételosztás. Támogatásuknak köszönhetően a rászorulók minden decemberi ételosztáskor ajándékcsomagot kaptak. Nem maradtak ki a sorból a hajléktalan szálló, nappali melegedő, és a fogyatékosok napközi otthonának, a családok átmeneti otthonának ellátottjai sem. A cég tulajdonosai, Dobi István, Hegyi Sándor és Kurucsai Attila nagylelkű felajánlásai több száz gyermeknek, családnak, nehéz helyzetben élő embernek tették még meghittebbé az ünnepeket. Köszönet illeti Fekete Krisztinát, aki közvetítő szerepet töltött be a cég és az önkormányzat között – tette hozzá Bajzák Andrea szervező, a kiskunfélegyházi önkormányzat ifjúsági referense.

Az ételosztás pénteken zárul, helyszíne a Bajcsy utca 13. lesz.