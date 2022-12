A nagyközség látványos fejlődése évek óta tart, mellyel párhuzamosan a lakosság száma is emelkedik, már több mint ötezren élnek a településen. A beruházások sora most egy nagyvolumenű útfejlesztéssel bővült. A részletekről Balogh Károly polgármester számolt be.

– Önkormányzatunk kiemelten kezeli az új utak építését. Novemberben végre megkezdődhetett a település életének egyik legnagyobb útépítési beruházása. Helvécia és Kecskemét közötti Kiskőrösi utat végig leaszfaltozzuk, így a megyeszékhely sokkal rövidebb úton válik elérhetővé a jövőben.

Egy része már egy korábbi pályázat támogatásával elkészült, a hiányzó mintegy öt kilométeres szakasz most kap majd szilárd burkolatot.

A Vidékfejlesztési Program keretében 336 millió forintot nyertünk el, ehhez teszünk hozzá öt százalék önerőt. A munkálatok várhatóan jövő nyárra fejeződnek be. A fejlesztés érinti még a rácsatlakozó Köcsög csárda útját és a Jusztin dűlő 800 méteres szakaszát. A kivitelezést a Gömöri Kft. és a Stravia Kft. végzi – részletezte a polgármester.

Ez az útépítés jelenleg is zajlik, a közelmúltban azonban több kisebb utat is fejlesztettek. A Magyar Falu Program keretében hét utca, illetve útszakasz útalapja készült el: Helvécia 022/308 hrsz-ú úton, Etel közben, Hetes soron, Király úton, Lővi dűlő II.-n, Papp Sándor téren, Tamási Áron utca még földes szakaszán.

– További útépítési terveink is vannak, a most épülő Kiskőrösi utat és a kecskeméti régi Halasi utat összekötő 800 méteres földes dülőt, az 54-es főútra menő 1,5 kilométer hosszú Alsótelepi dűlőt is leburkolnánk, valamint Orgovány irányába is tovább aszfaltoznánk 1,2 kilométer hosszan. Ezekre is pályázatot szeretnének benyújtani – tette hozzá Balogh Károly.