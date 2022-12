Közlekedés 2 órája

Már autózhatunk Kecskeméten, a Károly Róbert körúton – galériával

Szombaton átadták a forgalomnak Kecskeméten, a Széchenyivárosban a most elkészült Károly Róbert körutat. Az avatóünnepségre várták a környéken élőket is, akik kisvonattal járhatták be az új útszakaszt. Az 1684 méter hosszú, kétszer egysávos közút mellett kerékpárutat, gyalogjárdát és szervizutat is építettek.

Sebestyén Hajnalka Sebestyén Hajnalka

Az új út segíti, hogy a város gazdasági és lakóterületei között a munkaerő-mobilitás javuljon Fotós: Bús Csaba

Kecskemét egyik fontos gyűjtőútja épült meg. Az önkormányzat a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel konzorciumban 3,322 milliárd forint összegű vissza nem térítendő európai uniós, illetve hazai támogatást nyert a Károly Róbert körút hiányzó szakaszának megépítéséhez, a Margaréta utcától az 5. számú főútig. Az új út segíti, hogy a város gazdasági és lakóterületei között a munkaerő-mobilitás javuljon. Az országos közútba való csatlakozása révén elősegíti a területben rejlő gazdasági potenciál kiaknázását – a vállalatok, gazdasági szolgáltatók, közvetetten pedig Kecskemét iparterületeinek elérhetőségét. A megépült út tovább erősíti a térség gazdasági szerepét, illetve hozzájárul a lakókörnyezet fejlődéséhez. A Károly Róbert körút új szakaszának kivitelezési munkálatai ez év tavaszán kezdődtek meg, és alig több mint fél év alatt be is fejeződtek. A beruházás keretében 1684 méter újonnan épített közút létesült. A Margaréta-buszfordulótól az 5-ös főúton keresztül a Nagy Lajos király körút bevezető szakaszáig 7 méter szélességű, aszfalt burkolatú, 2x1 forgalmi sávon közlekedhetnek a járművek. Az új útszakasz két körforgalmat is magában foglal, az 5-ös főút mentén egy turbókörforgalmat, valamint az Irinyi utcánál egy egysávos, normál körforgalmat. Épült még egy 2x1 sávos kerékpárút és gyalogjárda is. Az északi oldalon a közvetlen szomszédos ingatlanok megközelítése, valamint a meglévő földúthálózat csatlakoztatása érdekében, a főpályával párhuzamosan szervizutat alakítottak 4,5 méter széles zúzottkő burkolattal, továbbá az útszakasz mentén biztosították a közvilágítást.

Átadták a forgalomnak Kecskeméten a Károly Róbert körutat Fotók: Bús Csaba

A szombati avatási ünnepségen Szemereyné Pataki Klaudia polgármester köszöntötte a megjelent vendégeket és a lakosságot. Kiemelte, mennyire fontos az új út a város infrastrukturális szerkezetének javítása érdekében. Sokat segít majd a széchenyivárosi és a hetényi út terheltségének csökkentésében. A Széchenyivárosban az elmúlt időszakban több fontos közlekedést érintő beruházás valósult meg, többek között a kórháznál lévő körforgalom, a Március 15. utcai lámpás kereszteződés, a Margaréta-Arborétum körforgalom megépítése. Az egymástól látszólag független útfelújítások valójában a város közlekedési koncepciójának összefüggő részei. Az avatási ünnepségen – még a forgalomba helyezést megelőzően – lehetősége volt a lakosságnak a városnéző kisvonattal bejárni a felújított útszakaszt. A kisvonatozás mellett meleg teával, forralt borral és zsíros kenyérrel vendégelték meg a jelenlévőket. A lakossá a városnéző kisvonattal bejárta a felújított útszakaszt

Fotós: Bús Csaba

