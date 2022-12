A helyi katolikus egyházközség által szervezett nap már pénteken este megkezdődött, amikor Szekeres Adrien teltházas templomi fellépését követően teával, forralt borral, zsíros kenyérrel várták a közönséget a Szentháromság szobor előtti téren. Az Adventi Udvar kapuit szombaton reggel nyitották ki. A helyszín ezúttal is a plébánia melletti Szent István Ház és udvara volt, ahol ezúttal sem maradt el a disznótoros reggeli, de különböző felajánlásokkal is lehetett támogatni a kezdeményezést. Helyi kézművesek is ott kínálták portékáikat, a gyerekek körében pedig az állatsimogató volt az egyik legkedveltebb. A jótékonysági vásárra sokan ajánlottak fel könyveket, játékokat, dísztárgyakat és a házilag készített sütemények is szépen fogytak. Az Alma együttes fellépésére pedig csordultig telt gyerekkel és szüleikkel a Szent István Ház.