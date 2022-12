A kiskunmajsai Menedékváros negyedszázada működik az egykori Perczel Mór laktanya területén. A megszálló szovjet csapatok távozása után a Menedék Alapítvány – Baptista Menedék Szolgálat tulajdonába került néhány épülettömb, amiket felújítottak, melyek a krízishelyzetbe kerülteknek nyújtanak átmeneti szállást. Bóta Edina tizenöt évesen került Kiskunmajsára. Középiskolásként került kapcsolatba a Menedék Alapítvánnyal egy önkéntes felajánlás során.

– A Menedékvárosban élő gyermekek lakhelyén festettünk ki egy folyosót, és annyira meghatott viselkedésük, a belőlük áradó szeretet, hogy a későbbiekben gyermek-, és Mikulás-napot szerveztem diáktársaim és tanáraim segítségével. Hazakerülve is folytattam tevékenységemet, és éves rendszerességgel segítettem az ott élőket. Az idei évben sem volt ez másképpen. Sikerült megmozgatnom a várost és környékét, felhívni a figyelmet az adományozás fontosságára. A példaértékű összefogásnak köszönhetően megközelítőleg 70 zsák ruhát, több tucat játékot és nagyon sok bútort, háztartási eszközt sikerült összegyűjtenünk a kiskunmajsai Menedék Alapítványnak, egy helyi lakos, Ádám Kálmán felajánlásából 25 darab ággyal tudtuk megajándékozni a gyerekeket és az ott élőket, amit részletekben ifj. Salga József, ifj. Salga Ottó és Ludányi Dávid közreműködésével szállítottunk a helyszínre. Az adományok tárolásában Gyenes Zsolt nyújtott segítséget – mondta el hírportálunk érdeklődésére Bóta Edina.

Bóta Edina nemcsak a kiskunmajsai Menedékváros lakóit segíti, hanem évek óta részt vállal a helyi rászorulók életének megkönnyítésében. – Év közben is megpróbálok helyben is segíteni annak, aki rá van utalva. Kerekegyházán több csoport működik, például a kozmetikusok és műkörmösök több helyen gyűjtenek játékokat a vendégeiktől. A legnagyobb a Lázárné Kalamen Márta vezette „Együtt Erősebben! Kerekegyháza” Facebook-csoport, aminek tagjaként a koronavírus-járvány miatt elrendelt vészhelyzet idején magam is aktívan részt vettem az idősek ellátásában. Emellett több csoport is működik.

Célja segíteni, amíg csak tud

Úgy gondolom, hogy az adományozásban az a legcsodálatosabb, sokkal többet kapunk vissza, mint amennyit adunk. Lehet, hogy ezek csak tárgyak, de amit az ember lelkileg kap, amikor segít, az az érzés megfizethetetlen. Úgy hiszem, azért teremtettünk két kézzel, hogy egyik kezünkkel magunkon, a másikkal másokon segítsünk. Az a célom az életben, hogy segítsek, amíg csak tudok. Tudom milyen érzés, amikor várja az ember a segítő kezet, de nem jön. Szeretnék én lenni ezeknek az embereknek az a kéz – hangsúlyozta Bóta Edina.