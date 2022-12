A borokat idén is Miklós nevű borászok és rozé borukkal aranyérmeket nyert szakemberek bírálták el. A borverseny elnöki tisztét dr. Kállay Miklós, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szőlészeti és Borászati Intézet emeritus professzora töltötte be.

– Az idei esztendőben az ország tizennyolc borvidékének borászatai és termelői neveztek a versenyre. A mezőny közel egyharmada a Kunsági borvidékről érkezett, őket követték a szekszárdi, az Etyek-Budai, Hajós- Bajai, a badacsonyi és soproni bortermelők. A beérkezett mintákból kettőszázkilenc a csendes bor, hat pedig gyöngyöző bor. Cukortartalom szerint osztályozva kettőszáznégy a száraz, kilenc a félszáraz és kettő a félédes – mondta el hírportálunk érdeklődésére Filus János főszervező.

A bírálóbizottságok döntése értelmében az idei versenyre benevezett borok közül 50 kapott arany érmet, ebből 8 nagy aranyat, 121 ezüst érmet, és 37 bronz minősítést.

Magyarország legjobb rozé bora 2022, Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés nagydíja címet a kiskőrösi Szentpéteri Borpince Kft. Néró rozé válogatás bora érdemelte ki.

A mintákat a kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Technikum bor és pezsgőgyártó technikus tanulói szolgálták fel

– Nagyon sok, szépen elkészített és zamatos rozé, illetve siller bor került a bírálók asztalára. Alig volt olyan, ami kifogásolható lett volna. Összességében elmondható, a színek kicsit mélyebbek voltak a megszokottnál, de a borok viszont nagyon jó minőségűek. Örvendetes, hogy a csendes borok mellé hat gyöngyöző bort is neveztek a borászatok. Az idei évben több fiatal kollégát is meghívtunk bírálni. Erre azért volt lehetőség, mert az ő borászatuk az előző évben arany érmes bort készített. Köszönetet kell mondanom a támogatóiknak és a borverseny segítőinek is. Külön köszönöm Rideg Lászlónak, a Bács Kiskun Megyei Önkormányzat elnökének, hogy az idei évben is biztosította a verseny nagydíját, illeti Kunszentmiklós város önkormányzatát és a hivatal munkatársait a helyszín biztosításáért, a kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Technikum bor, valamint pezsgőgyártó technikus tanulóinak a borverseny előkészítéséért, illetve a borok felszolgálásáért – tette hozzá Filus János.

Majd negyedévszázados a borverseny

Az első versenyt huszonhárom éve, Miklós napján, Miklós telepen, a borászati kutatóintézetben tartották meg. Az ötletgazda Kunszeri Miklós borászati felügyelő volt, melynek megvalósításához barátja, dr. Kállay Miklós, a a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szőlészeti és Borászati Intézet emeritus professzora nyújtott segítséget. Kunszentmiklós immáron tizenhatodik alkalommal adott otthont a borászatok szakmai versenyének. A Miklós napi borverseny nagyban hozzájárult a rozé és siller borok, gyöngyöző borok, pezsgők népszerűsítéséhez, az új stílusú borok létrejöttéhez, hungarikummá válásához.