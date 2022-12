Filus János mérnöktanár elmondta, hogy augusztus közepén kapott egy telefonhívást Szerbiából, hogy lehetséges volna-e az újvidéki egyetem borász hallgatóinak a borvidékünkön történő elhelyezésére, három turnusban 2-2 hétre. Erre lehetőség nyílott. Több borászatba is ellátogattak a szerbiai diákok.

A program másik fele Szerbiában volt, ahova novemberben utaztak ki a diákokkal. Ellátogattak a híres tamburaművész Zvonko Bogdan gyönyörű és szakmailag is igényes borászatát és látványpincészetét Palicson. Voltak a híres Tonkovic Borászatban is, ahol többek között kadarka szőlőt is termesztenek több, mint 10 hektáron.

Ellátogattak Ürögre is, ahol a helyi középiskola új telepítésű kadarkaültetvényét tekintették meg. Ez a telepítés a kadarkafajta újragondolására épül. Itt Horváth Kinga tanárnő és Filus János előadást tartottak a szerb és a magyar diákoknak. Szétnéztek Szerbia legnagyobb borászatában a Kovácevic Pincészetben is. Ezután Karlóca következett, ahol a helyi kutatóintézetben dolgozók adtak tájékoztatást a szakmai munkáról.

– Több olyan rezisztens fajtával találkoztunk, amelyek fagytűrő képességükkel és gyönyörű illatukkal kápráztattak el bennünket – számolt be lapunknak na Filus János mérnök tanár.