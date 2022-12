A Duna Népzene-Néptánc Tanoda pedagógusai és növendékei valódi karácsonyváró hangulatot teremtettek, kántálva sétálták körbe a környék utcáit. Az ünnepség helyszínén, a Sugovica ÁMK diákjai által feldíszített karácsonyfa mellett a szervezők forraltborral, teával és zsíros kenyérrel kedveskedtek a jelenlévőknek. Kámánné dr. Bari Bernadett az alvégiek közös karácsonyi ünnepségének fő szervezője elmondta, hogy hagyományteremtés céljából szervezték meg az eseményt évekkel ezelőtt, amely a környékbeli vállalkozók jelentős segítségével minden évben fejlődik egy kicsit. Hozzátette: a hely, ahol az ünnepség zajlik a jövőben rendszeres kézműves vásárnak adhat majd otthont, ezzel is színesítve a városrész életét. A képviselő fontosnak tartja, hogy az alvégi városrészt is be tudjon csatlakozni a város vérkeringésébe, illetve szeretnék megtalálni a lehetőségét annak, hogy ki tudjanak alakítani egy olyan közösségi teret, ahol a környék lakói összetartó közösséget alkotva, együtt tudjanak ünnepelni.