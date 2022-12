Turán István

Turán István kiskőrösi helytörténész elmondta, hagyományos módon ünnepelnek. – Meglátogatjuk a szülőket, és vidékre is elmegyünk köszönteni. Az idén három-négy kilónyi halat főzünk, illetve rántott halat is készítünk. Tiszai módszerrel készül a vacsora. Az ünnep első napján édesanyáméknál vagyunk a párommal és a gyerekekkel, majd délután az evangélikus templomba megyünk istentiszteletre.

Otthon erdei fenyőt állítunk és díszítünk, amely magassága 2-2,5 méter szokott lenni. Nálunk a Jézuska hozza az ajándékot, de amikor rokonokhoz megyünk másnap, akkor ott is ajándék várja a kicsiket. Mivel István-nap is van, így birkapörkölt is készül és sült tálakat is veszünk az ünnep többi napján. A többi rokonnal is ilyenkor találkozunk – mondta.

Picard Tünde, a tabi művelődési ház igazgató elmondta, hogy a lakásukban feldíszítik a karácsonyfát 24-én, majd átmennek a szüleihez, és ott ünnepelnek.

– Édesanyám azt mondta, hogy amíg bírja, addig ő készíti az ünnepi menüt. Ez este halászlé, sült hal, krumplisaláta, bejgli lesz. Édesanyám karácsonyfája népi jellegű, őzike, madarak, egyéb díszek vannak a fán. Ezt követi a közös ajándékozás, majd elmegyünk az éjféli misére. Másnap mi főzünk, de ezzel is át kell mennünk a szüleimhez, és ott fogyasztjuk el az ebédet. Most csirkéből készítek ebédet. Másnap, 26-án viszont otthon maradunk, ki kell pihenni az ünnepi és a decemberi munkát, az ünnepekre történő felkészülést. A párommal, Zoltánnal nagyot sétálunk, hogy ledolgozzuk a kalóriákat. A lányom, Lili, aki légtornászművész, is velünk van már napok óta, és új számmal készül az új turnéjára – mondta.

Tóth Tibor kiskőrösi plébános elmondta, karácsonykor a legfontosabb programja a hívők körében ünnepelni.

– December 24-én délután 17 órakor a templomban a hittanosaink pásztorjátékot adnak elő. Az adventi ablaknyitogató 24. ablaka a plébánia irodájában lesz látható. A szenteste egy részét a szüleimmel töltöm Soltvadkerten, majd visszajövök Kiskőrösre és megtartom az éjféli az misét. Másnap 8-kor, 10-kor és este 17 órakor szentmise lesz. Délelőtt 10 órakor forralt borozás a testvérekkel. Az esti mise utáni időszakot Kiskőrösön töltöm, együtt a családommal – szüleimmel, húgaimmal és a párjaikkal –, itt lesz a karácsonyi családi vacsora, ajándékozás. Majd másnap ünneplünk reggel 8-kor a közösséggel. A két ünnep között nincsenek szentmisék. A családban halászlé – bajai módon – és mellette rántott hal, sült húsok és sütemények készülnek – mondta.