Bács-Kiskun 1 órája

Idén sem csökkent a szilveszteri virsli iránti kereslet

Szilveszternek idén is kimaradhatatlan kelléke a virsli, amit hagyományosan éjféltájt fogyasztunk a pezsgő mellé. Annak ellenére, hogy az árak emelkedtek ennél a terméknél is, a vásárlási kedv nem csökkent. Továbbra is népszerű újévi termék a virsli.

Szalay Tamás Szalay Tamás

Illusztráció Fotós: Shutterstock

Decemberben jellemzően 20-25 százalékkal több virslit vásárolnak az emberek, mint az év többi hónapjában. A hazai szabályozásoknak megfelelően ennek a húsipari terméknek többféle követelménynek meg kell felelnie. Az egyik ilyen legfontosabb kitétel, hogy a hústartalmának az 51%-ot el kell érnie ahhoz, hogy virslinek nevezhető legyen a termék. A frankfurti virsli az egyik leghíresebb fajta, feljegyzések szerint már a 13. században is készítették. Ezen termék alapján készítették később a bécsi virslit, ami a ma Magyarországon ismert virslik alapja is. A magyar készítmények kiváló minőségűek és ellenőrzött húsfeldolgozókból származik. Ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is arra a biztatja a vásárlókat, hogy válasszanak hazai húskészítményeket az ünnepekre. Kónyáné Zsuzsanna, a Szil-Coop húsárukért felelős eladója mesélte el tapasztalatait

Fotós: Szalay Tamás Ahogy a Szil-Coop húsárukért felelős eladójától, Kónyáné Zsuzsannától megtudtuk, a kereslet nagyon megoszlik a vásárlók között a virsli fajtáját illetően. Elsősorban mégis a juhbeles, roppanós virslik a legkeresettebbek. Kifejezetten kedveltek a Pick által gyártott termékek és a Juhász baromfi virslik. Annak ellenére, hogy ezeknek a termékeknek az ára 15-20%-kal emelkedett az elmúlt évekhez képest, a kereslek nem csökkent. A törzsvásárlók ebben az évben is mennyiségre és minőségre ugyan azt vásárolják, mint tavaly. A haza gyártók árai 2.500-4.000 forint között alakulnak. Néhány termék és áraik a haza virsli kínálatból: Gyulahús juhbeles virsli 2.500 forint/kilogramm Kaiser frankfurti virsli 3.700 forint/kilogramm Weisbauer frankfurti virsli 3.600 forint/kilogramm Pick bécsi virsli 3.400 forint/kilogramm

