A darab karácsonyi mesevilága számos színházi és filmes alkotásban megjelent már, de sokan ihletet kapnak belőle a karácsonyi díszvilágítás készítésekor is. Így volt ezzel a Mélykúton élő Suljovic Nóra is, akik évek óta díszíti házuk elejét A diótörő híres mesefiguráival és Cukorország látványvilágával. Idén a porta kapujában álló két életnagyságú diótörő figura és a jellegzetes nyalókák mellé díszes muffinok is kerültek.