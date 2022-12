A halasi képviselő-testület még októberben döntött arról, hogy átszervezésekkel igyekszik kezelni az energiaválság miatt kialakult helyzetet, amely veszélyezteti az önkormányzat által fenntartott intézményeket is a többszörösére emelkedett energiaárak miatt. Az elfogadott határozat szerint egy csúcsintézménybe, a Halasmédia és Kultúra Nonprofit Kft. átalakításával létrejövő Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft.-be integrálja az eddig szétszórtan végzett feladatokat, ami lényegében az összes olyan önkormányzati tulajdonú céget és intézményt érinti, amelyek nem városüzemeltetési feladatot látnak el. Az átszervezéstől az eddigieknél hatékonyabb feladatvégzést és működést remél a képviselő-testület.

Az integráció érinti a Csetényi Élményparkot, a Sáfrik-féle szélmalmot, a Panorámatornyot, az intézmények közül pedig a Thorma János Múzeumot és a Martonosi Pál Városi Könyvtárat.

A létrejövő Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft. ügyvezetőjének első körben Farkas Dánielt, a városháza kabinetvezetőjét választotta a képviselő-testület, ő azonban később jelezte, hogy más irányú elfoglaltsága miatt nem tudja vállalni a megbízást, így egy hónappal később, a soron következő közgyűlésen új határozati javaslat került a képviselő-testület elé és Vincze Bálintot választották az alakuló csúcsintézmény ügyvezetőjének.

Kettős indok húzódik meg a döntés mögött

Időközben megkezdődtek az intézményi átszervezések, így december 1-jétől több turisztikai hely – a Csetényi Élménypark, a Sáfrik-féle szélmalom, a Panorámatorony és városháza bejárata mellett üzemelő Turisztikai Iroda – ideiglenesen bezárt.

A Csetényi Élményparkba tervezett összes decemberi program elmarad, vagy másik helyszínre kerül. Így a Baptista egyházzal együttműködve tervezett karácsonyi cipősdoboz akció is, illetve a már eddig összegyűlt ajándékdobozokat már most átadják a Baptista egyháznak a szervezők közlése szerint.

– A téli időszakban egyébként is lecsökken a látogatottsága az átszervezésben érintett turisztikai helyeknek, így a technikai átállást értelemszerűen érdemes most elvégezni, valamint a téli rezsicsökkentés is indokolja a technikai szünetet – közölte hírportálunk érdeklődésére Farkas Dániel, a Városháza kabinetvezetője. Elmondta azt is, hogy az átszervezésben érintett Vakáció Kft. nyolc dolgozója a Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft.-hez kerül át és a technikai szünet ideje alatt is megkapják a bérüket. Van, aki otthonról tudja végezni a munkáját és van, akit más munkaterületre irányítottak át.