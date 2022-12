Az amve.hu portál 2017-ben indította el a felhívást, ami először játéknak tűnt, de túlnőtt rajta. Szádeczky Attila ötletgazda szerint a legszebb dolog ma már, hogy a Baja Hőse játékhoz a szervezők csak annyit tesznek hozzá, hogy kiírják a szavazást a közösségi oldalra. A bajaiak jelölnek és szavaznak. Az elmúlt öt évben olyan visszajelzés érkezett a győztesektől, hogy kivétel nélkül mindenkinek igazi rangot jelent a Baja Hőse díj. A játékkal kapcsolatban a szervező elmondta, hogy sok nagyszerű embert ismert meg. Van olyan, akivel barátság is szövődött azóta, előtte pedig nem is ismerték egymást. A 2022-ben meghirdetett játékban több jelöltre is lehetett szavazni, de hamar eldőlt a szavazatok alapján, hogy Huszárné dr. Veréb Brigitta mentőorvos lesz a befutó. A délvidéki származású orvosnő örömmel vette tudomásul, hogy megnyerte a szavazást, hiszen régi betegek, ellátottak, illetve szülők jeleztek vissza és nemcsak támogató szavazataikat adták le, hanem hozzászólásaikkal is alátámasztották választásukat. Végül 2500 szavazattal nyert Huszárné dr. Veréb Brigitta, aki 2009-ben végzett általános orvosként Szegeden. Egyetemi tanulmányai mellett végezte el a mentőtiszti tanfolyamot, ezt követően Baján kezdett el dolgozni mentőorvosként. Szerinte a mentő munka az egyik legszebb része az orvoslásnak.