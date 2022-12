Szenteste, karácsonykor, szilveszterkor és az újév napján a Volánbusz több járata nem közlekedik. Kérjük, tervezze meg utazását előre a www.menetrendek.hu oldalon.

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, karácsonykor, majd szilveszterkor és újévkor az átlagos hétvéginél jóval nagyobb utasforgalom várható, ezért a MÁV és a Volánbusz arra kéri utasait, hogy időben tervezzék meg utazásukat, indulás előtt tájékozódjanak a menetrendváltozásról. Érdemes a menetjegyek megvásárlásáról is időben gondoskodni, biztosítva a helyet az utazásra. A pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében a menetjegy elővételben, online és mobilon is kényelmesen megváltható. A MÁV-Volán-csoporthoz tartozó közlekedési társaságok – a MÁV-START, Volánbusz, és a MÁV-HÉV – az ünnepekhez igazították a járatok közlekedési rendjét. A MÁV-START a december 22-től január 2-ig terjedő ünnepi időszakban a frekventált napokon az InterCity-k esetében az IC+ 1. osztályú és bisztró kocsi mellé a legforgalmasabb vonatokhoz még egy 1. osztályú kocsit kapcsol, továbbá a 2. osztályú vonatrészeket is megerősítik, járatonként 1-5 többlet kocsival közlekednek.

