Az iskolában hagyomány, hogy minden évben megemlékeznek a névadó Bolyai Jánosról, aki 1802. december 15-én született. A Bolyai Napok keretében idén a fókuszban nemcsak a nagy magyar matematikus áll, hanem az iskola fennállásának 35. évfordulója is.

A csütörtöki ünnepségen dr. Harnos István igazgató osztotta meg először gondolatait. Hangsúlyozta: szeretnék e jubileumi évet színes programokkal megtölteni, eljött az idő, hogy már nemcsak Bolyairól, hanem az iskola történelméről is szólhatnak, hiszen 35 év alatt már hagyományok alakultak ki, sok-sok közös emlék született. A következő napokban is egymást érik a programok, lesz Bolyai Kupa, bécsi kirándulás, korcsolyázás és nagy karácsonyi műsor. Jövőre folytatják a jubileumi programokat, nagyszabású Bolyais kiállítás készül, bált és 24 órás kosárlabda versenyt tartanak, valamint májusban egy nagy öregdiák találkozót.

Engert Jakabné, Kecskemét alpolgármestere egy festményt adott át dr. Harnos Istvánnak, az iskola igazgatójának

Fotós: Bús Csaba

A város nevében Engert Jakabné alpolgármester mondott köszöntőt, melynek végén egy ajándék festményt adott át az igazgatónak. Kiemelte a Bolyai a város egyik legfiatalabb középiskolája, ahol kimagasló szakmai munka folyik. A 35 év alatt a tanulók számos tanulmányi és sportversenyen kiemelkedő eredményt értek el. A diákok azonban nemcsak a szellemileg pallérozzák magukat, hiszen egy nagyszerű közösséget is alkotnak. Erre kiváló példa a diákszínjátszó csoport, akik sokadszor mutattak be színvonalas előadásokat. Az alpolgármester asszony végül gratulált a pedagógusoknak, akik a tehetséggondozásban is élen járnak.

A gimnázium a Kecskeméti Tankerülethez tartozik. Vezetője, Pálfi Tamás beszédében szintén méltatta a jubiláló iskolát. Minősített tehetségközpontként a Bolyaiban a pedagógusok egyik fő célja a tehetséggondozás, a kompetenciák fejlesztése, a képességek kibontakoztatása. Ráadásul a sport terén is kimagasló munkát végeznek, a város utánpótlás nevelésének meghatározó szereplői. Pálfi Tamás végül egykori bolyais ismerőseinek véleményét osztotta meg a közönséggel, melyek mind rámutattak, valamennyien jól érezték magukat bolyaisként.