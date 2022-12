A gyűjtéshez számtalan óvoda, iskola, magán szervezet csatlakozott – köztük segítőként kórházunk munkatársa Füle Karina gyógytornász is – így közel ezer tábla csokoládé gyűlt már össze.

Idén diabetikus nasik is kerültek a csomagba, hogy azoknak a kicsiknek is jusson a meglepetésből, akik betegségük miatt nem ehetnek édességet.

„Szívből köszönjük mindenkinek, aki a gyűjtésben részt vett és segített abban, hogy mosolyogni láthassuk a kórházban fekvő kis betegeket”– mondta az átadáskor az alapítvány kurátora Lázár Ernő Istvánné. A csokikat a gyerekek nevében Vidéki-Nagy Renáta vezető ápoló vette át.

Az alapítvány létrehozása még Bence álma volt, a "Soha ne add fel" elnevezés is tőle származik. Sajnos, Bence már nem tehette meg, ezért családja hívta életre a Soha ne add fel LÁZÁR BENCE Emlékalapítványt. Érintettként sajnos betekintést nyerhettek ők is a betegek és a kórház mindennapjaiba. Bence betegségének két és fél évéből majdnem a felét kórházban töltötte. Mikor végre otthon lehetett, akkor is gyakran naponta kellett kontrollra vagy kezelésekre járnia Budapestre. Ez a helyzet súlyos anyagi megterhelést jelent a betegek és családjaik számára, egyrészt a hosszan elhúzódó munkaképtelenség, másrészt a kórház és az otthon közötti, sokszor napi ingázás miatt – olvasható a kecskeméti kórház bejegyzésében.