Az Útinform az alábbi közúti munkálatokkal kapcsolatban adott tájékoztatást csütörtökre vonatkozóan.

Gyorsforgalmú út:

Az M5-ös autópályán,

– Budapest felé a Kecskemét dél csomópont után a 89-es km-nél reggel fél 8-tól fél 10-ig a védőkorlátot javítják a külső sáv zárása mellett.

– Röszke irányába is a szalagkorlátot javítják, több helyszínen is.

A 74-es km-nél 10:00 és 12:00 között terelik a járműveket a belső sávba, majd déltől 13:30-ig a 74-es és a 75-ös km között a külső sávba kell sorolni, távolabb a 118-as km-nél 14:00 és 16 óra között végeznek hasonló munkát ugyancsak belső sáv zárásával. (Forrás: A-WAY Autópálya Zrt.)

Főutak:

Az 5-ös főúton, Kecskeméten, a Budai úton turbó körforgalom épül. A 83-as km-nél a többsávos szakaszon sávlezárás mellett dolgoznak.

Az 52-es főúton, Kecskeméten, az 1-es és a 2-es km között építési munka miatt irányonként egy-egy sáv járható. A munkaterületről a 7,5 tonnánál nehezebb járműveket kitiltották, azoknak terelőutat jelöltek ki, melyet táblák jeleznek.

A 441-es főúton Nagykőrös közelében, a 18-as és a 20-as km között felújítási munkákat végeznek, ezért a Kecskemét felé tartókat helyben kiépített terelőúton vezetik.

Kamionstop:

A kamiontilalom a következő hétvégén december 10-én, szombaton 22.00-tól december 11-én, vasárnap 22.00-ig lesz érvényben.

Fontos változás, hogy jövő év március 1-ig a nemzetközi forgalomban közlekedő, legalább Euro 3-as környezetvédelmi besorolású tehergépjárművekre nem vonatkozik a tilalom.