Ha távoli rokonnak, ismerősnek küldünk ajándékot, vagy online szeretnénk vásárolni fel kell készülnünk arra, hogy az ünnepekhez közeledve fokozottabb lesz a csomagforgalom, ezért érdemes időben feladni, megrendelni az ajándékot. Akár csomagot, akár képeslapot küldenénk, a pontos címzéssel előbb célba ér a küldemény. A többlakásos társasházak esetében nagyon fontos feltüntetni az épület, emelet és ajtószámot is. Ha van ilyen opció, megadhatjuk a címzett telefonszámát vagy e-mailcímét is, hogy a szolgáltató kapcsolatba léphessen vele.

A címzettek pedig úgy segíthetik a kézbesítők munkáját, ha a postaládán vagy csengőn jól olvashatóan szerepel a nevünk. Ezeken felül a szolgáltatók honlapján elérhetőek a díjak és feltételek, amivel érdemes tisztában lennünk, főleg, ha különleges kezelést igényel a csomag. Ezen felül igénybe lehet venni a közel kétezer csomagautomatát, illetve figyelemmel is kísérhetjük a küldemény útját az online kereskedők és a postai szolgáltatók honlapján elérhető nyomkövetés funkcióval – írja a Beol.

Online ajándék vásárlása Magyarországon és az EU-ban

Egyre többen szerzik be az ajándékot az internetről, így az online rendelések száma is nagyon megnövekszik ebben az időszakban. Ilyenkor várható, hogy a küldemény hosszabb idő alatt érkezik meg, hiszen a futárok nagyon leterheltek. Az NMHH felhívja a figyelmet arra is, sok esetben arra is lehetőségünk van, hogy a postai szolgáltatótól kapott előzetes értesítésben egy linkre kattintva módosítsuk a kézbesítés időpontját, helyszínét, a fizetés módját vagy az értesítési telefonszámot, de akár vissza is utasíthatjuk a küldemény kézbesítését. Az értesítés általában tartalmazza a nyomkövetési linket is, ahol követhetjük a csomagunk aktuális állapotát.

Célszerű ilyenkor az is, ha nem házhoz, hanem csomagautomatába, csomag- vagy postapontra kérjük a szállítást, amire Budapesten kívül is egyre több helyen van lehetőség. Az NMHH nyilvántartása szerint összesen 1941 automata működik Magyarországon.

Online ajándék vásárlás távolabbról

Ha a Távol-Keletről vagy az Egyesült Királyságból, vagy más, Európai Unión kívüli országból szeretnénk beszerezni a karácsonyi ajándékot, akkor fontos tudunk róla, hogy 2021. július 1-től minden, ún. harmadik országból érkező e-kereskedelmi postai küldemény automatikusan ÁFA-köteles és vámeljárás alá esik. Vagyis az Európai Unió valamennyi országában eltörölték az unión kívülről érkező, 22 euró alatti áruk áfamentességét, a 150 euró feletti értékűekre pedig, ahogy eddig is, pluszban vámot is kell fizetni.

Továbbá az unióba érkező, árutartalmú küldeményekre minden esetben vámáru-nyilatkozatot kell benyújtani. A postai szolgáltató a 150 euró érték alatti árutartalmú küldemények vámkezelését, vám elé állítását a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal kialakított, speciális vámkezelési eljárással, automatikusan végzi. Ez azt jelenti, hogy a vámkezelés külön címzetti megbízás nélkül történik. Nemzetközi küldemények esetén fontos tudnunk a megváltozott vámkezelési és ÁFA szabályokról, hogy a karácsonyi ajándékok gond nélkül célt érjenek és nyugodtan élvezhessük az ünnepeket.