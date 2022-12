A Budapest−Belgrád-vasúti korszerűsítés a MÁV Zrt. 150-es számú, Budapest–Kunszentmiklós−Tass–Kelebia-vasútvonalát érinti, mely a X-es számú páneurópai vasúti folyosó része. A teljes magyarországi szakasz fővállalkozója az RM International Zrt.-t is magában foglaló három tagból álló konzorcium, amelynek megbízásából a V-Híd Zrt. dolgozik alvállalkozóként.

A Kiskunhalas−Kisszállás közötti szakaszon az egyik új vágány elkészült, a felsővezetéktartó oszlopokat ezen az oldalon már telepítették és a hozzátartozó kábelépítmények is készen vannak. Az útátjárók jelenleg ideiglenes állapotban vannak, még az idei évben befejezik a régi vágány bontását is Kiskunhalasig.

A Kisszálláson található 1,5 kilométeres zöldmezős területen elkészült a két új vágány, a kábelépítmény keresztezések és a keresztező kerethidak, a régi állomásépületet is elbontották. A kelebiai állomás területén a vágánybontás 90 százalékos, az új vágányok földmunkája is elkészült, a peronaluljáró építése zajlik. Az állomástól a magyar-szerb államhatárig több tízméter szélességben tisztították meg mostanra az új nyomvonal területét az fáktól és bokroktól, a nyomvonalat mintegy két méter magasan töltik fel, a munkagépek folyamatosan dolgoznak.

A csengődi megállóhelyen egy 100 méteres szakasz kivételével hamarosan befejezik a pályaépítést. A kimaradó rövid szakasz a peronaluljáró feletti rész. Az aluljáró egyik fele elkészült, másik oldala 2023 áprilisára lesz átjárható. Az állomás végén található útátjárót átépítették, és a felsővezetéket elbontották, továbbá december végéig a kábelalépítmény is elkészül. A csengődi forgalmi kitérő pályaépítése két vágányon megtörtént. A munkák során négy nagysugarú kitérőt építettek be. A felsővezetéktartó oszlopokat az egyik oldalon már telepítették, a keresztező átereszek megépültek, és év végéig itt is elkészül a kábelalépítmény.

Látványos haladás történt a kiskőrösi állomáson is, ahol az összes kitérőt beépítették, átépítették az útátjárókat, a felsővezetéktartó oszlopok háromnegyede már áll, továbbá a rendelkezésre álló munkaterületen a pályaépítés 90 százalékos készültségen van.

A peronaluljáró egyik fele készen van, megépült felette a vágány, másik oldala várhatóan 2023 áprilisára lesz átjárható. A keresztező kerethidak elkészültek, a kábelalépítményi munkálatok nagy része még hátravan.

V-HÍD Zrt. 2023-as tervei szerint, a fenti szakaszokon a vágány- és műtárgyépítés befejeződik, ezeken túl jövőre 55 kilométer hosszú vágányszakasz készül el, valamint megkezdődik a kiskunhalasi vasútállomás átépítése is, valamint a kelebiai vasútállomáson a vágányok építése.