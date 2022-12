Dr. Szentjóbi Szabó Tibor Debrecenben született 1939-ben. 1962-ben szerzett matematika-fizika tanári szakon diplomát a szülővárosában, házassága révén került Bajára 1971-ben és 21 éven át irányította a középiskolát. Dr. Szentjóbi Szabó Tibor volt a Magyar Pedagógia Társaság megyei tagozatának elnöke, az országos elnökség tagja, vezette a TIT bajai szervezetét is. Munkásságot több díjjal is elismerték. Az Apáczai Csere János díjas pedagógus 2004-ben Baja város oktatásáért díjban részesült, kiérdemelte a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt kitüntetést is – írja a város közösségi oldalán.