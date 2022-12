A tenderre három cég nyújtott be pályázatot, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., az E.ON Energiamegoldások Kft., valamint a CYEB Energiakereskedő Kft. Utóbbi kettő nem csak látványosan kedvezőtlenebb díjat ajánlott (nettó 190,956 és 191,042 forint/kilowattóra), hanem hiányos pályázati anyagot nyújtott be, ezért az ajánlataik lényegében érvénytelenek, de ezt még az év utolsó képviselő-testületi ülésén is jóvá kellett hagyni.

A győztes vállalat – ahogy korábban a közintézmények ellátására kiírt közbeszerzés esetében is – az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. lett, kilowattóránként nettó 178,96 forintos javaslattal, ami a korábbi díj 6-8-szorosa. Ezt az egységárat 2023. január 1-jétől 2023. december 31-ig garantálja a cég, úgynevezett „végső menedékes vételezési lehetőségként”.

A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. egyébként 40.677 kilowattórára tervezi a 13 darab térfigyelő kamera, három ingatlan, két egyéb célú létesítmény és a Kubikus parkban nyáron átadott, majd ősszel a magas árak miatt le is kapcsolt elektromos autótöltő 2023-as fogyasztását, amiért összesen 7,3 millió forint plusz áfát fog kifizetni, az önkormányzat jövő évi költségvetésének terhére.

Ez az ajánlat úgy érkezett, hogy az önkormányzat előzőleg csatlakozott a Magyar Energia Beszerzési Közösség - Sourcing Hungary Kft. településekből álló ügyfélköréhez, akik szindikátusi szerződés keretében igyekeznek kivívni a lehető legkedvezőbb árszintet és felhasználási feltételrendszert. Kalocsa ezzel lényegében más önkormányzatokkal közösen jut hozzá a jelen körülmények között elérhető legolcsóbb villamosenergiához.