A politikus a lakossági fórum előtt tartott sajtótájékoztatóján az energiabiztonság kapcsán elmondta, hogy két fő célt kell szem előtt tartanunk: legyen elég olaj, gáz és a paksi atomerőmű is működjön, a másik, hogy úgy lehessen biztosítani a megfelelő energiaellátást, hogy a lehető legelviselhetőbb árakon jussunk hozzá. Emlékeztetett arra, hogy Brüsszelben tavasszal még azt ígérték, hogy az energiárral nem fogják kiterjeszteni az Oroszország elleni szankciókat, ezt azóta mégis megtették, ennek negatív következményeit pedig elsősorban Európa szenvedi el.

Hozzátette: az EU eddigi szankciós politikáját felül kell vizsgálni, mert nem működnek, teljes irányváltásra van szükség.

– A júniusban Brüsszelben megváltozott és elfogadott olajszankciók most léptek életbe, ennek a következményeit mindenki láthatta Magyarország minden részében, komoly ellátásbiztonsági gondok adódtak. Ezért a kormánynak döntést hoznia az egy évvel ezelőtt Magyarországon az üzemanyagokra bevezetett ársapka azonnali kivezetéséről.

De jön majd egy következő szakasza is az olajszankcióknak, ahol is nem lehet majd az egyes európai uniós országok között orosz olajból feldolgozott termékeket forgalmazni.

Ezért például a MOL a pozsonyi finomítójából nem tud majd hozni olajtermékeket, hogyha azok orosz olajból készültek. Miközben korábban volt egy munkamegosztás a pozsonyi és százhalombattai finomító között – fejtette ki a miniszterhelyettes.

Együtt lehet eredményt elérni

Az államtitkár kitért ara is, hogy az EU nyomást akar gyakorolni Magyarországra, abban, hogy legyen egy közös hitelfelvétel Ukrajna finanszírozására, valamint, hogy legyen globális minimumadó, ami szerinte Magyarországon egy vaskos adóemelést jelentene, és a gyermekvédelmi törvényt is ide sorolta a politikus, valamint az Oroszország elleni szankciókat akkor is, ha az káros hazánkra nézve. – A mi álláspontunk szerint a költségvetési kérdéseket nem szabad más ügyekkel összekötni – jelentette ki az államtitkár, aki szerint az uniós források ügyében még komoly vitákra lehet számítani az év utolsó napjaiban.

Dömötör Csaba hozzátette: a kormány azért döntött a nemzeti konzultáció mellett, mert ha sokan állnak ki a jelenlegi szankciós politika ellen, akkor lehet eredményt elérni, ahogy sikerült az EU betelepítési kvótája ellen a korábbi nemzeti konzultációkkal. Elmondta azt is, hogy eddig több mint egymillióan vettek részt a kormány nemzeti konzultációjában és töltötték ki a nemzeti konzultációs íveket, amit még december 15-ig mindenki megteheti.

Növekszik a migrácós nyomás

A sajtótájékoztatón szólt arról is, hogy eddig már több mint negyedmillió migráns próbált illegálisan bejutni idén Magyarország területére.

– A déli határon épített kerítés hét éve védi Magyarországot és az Európai Unió többi országát a migránsoktól, miközben egyre növekszik a migrációs nyomás és egyre erőszakosabbak az illegális bevándorlók – emelte ki Dömötör Csaba hozzátéve, hogy eddig nem igazán érkeztek pénzügyi források az Európai Uniótól az illegális migráció megállítására.

A helyi beruházások kapcsán elmondta, hogy fontos alapelv, hogy ahol már megtörtént az első kapavágás, és ahol az alapok megvannak, nem állhatnak le az építkezések, mert torzók nem maradhatnak. Ugyanakkor a jövőbeni tervek többségét akkor lehet megvalósítani, amikor Magyarország visszatalál a tartósan gyarapodó gazdasági pályára. – Az biztató jel, hogy a legutóbbi éves növekedésünk még négy százalék fölött volt, ami jóval magasabb, mint az uniós átlag – tette hozzá.