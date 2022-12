A Korábban Érkeztem Alapítvány célkitűzései között szerepel a betegen, vagy korábban világra jött gyermekek elfogadásával kapcsolatos pozitív társadalmi szemléletformálás, amelynek része a fiatalok érzékenyítése a témában. Ennek kapcsán hozták létre az Osztály az osztályért programot, amelyben az alapítvány és középiskolák együttműködése valósul meg.

Az együttműködésnek köszönhetően a kiskunhalasi Szilády Áron Református Gimnázium tanulói által készített dekorációk varázsoltak ünnepi hangulatot a halasi kórház gyermekosztályának folyosóira. A lelkes diákok színes rénszarvasokat és karácsonyi motívumokat ragasztottak az osztály folyosóira és előtereire, az apróságok nagy örömére.

A dekorálásba a Szilády-gimnázium huszonnyolc diákja tette bele a szívét-lelkét az idén. A kezdeményezés rendkívül népszerű a fiatalok körében, amit az is mutat, hogy a diákok között többen is évek óta visszatérő segítők, eddig összesen közel kétszázan vettek részt a programban. Ebben az évben igazi öröm mégis az volt, hogy a díszek elkészülte után a tanulók közül néhányan saját maguk juttatták el a műveiket a kórházba, és közösen fel is díszítették azt, miután a COVID miatt éveken át csak postán juttathatták be a dekorációkat. Idán a kórház három részlegét öltöztették díszbe, a gesztussal a sziládysok sok erőt és kitartást kívánnak minden kis betegnek és az ünnepek alatt dolgozó ápolóknak, és orvosoknak.