Akkor a járvány miatt nem léphetett be a Mikulás a kórházba, és ezzel a megoldással mégis át tudta adni ajándékait. A látványos megérkezés olyan sikert aratott a kórház kis lakói körében, hogy a piros ruhás idén is erre váltotta le a szánt és rénszarvasait. A mikulás ruhájába most is Szlávik István, a kecskeméti Mercedes-gyár szakszervezetének vezetője, az MBMH Vasas Alapszervezetének titkára bújt és magával hozta a szakszervezet és a gyár ajándékát a gyógyulóban lévő kicsiknek.

A télapó elmondta, hogy már tavaly is tagi felajánlás alapján ajándékozták meg a beteg gyermekeket, mindenki felajánlotta a szakszervezettől kapott mikulását és idén is így tettek, így a 25 gyermek egy-egy nagy csokimikulást kapott. De mást is rejtett a Mikulás puttonya: a Mercedes-gyár vezetőségének egymillió forintról szóló felajánlását, amit dr. Tálosi Gyula osztályvezető főorvos vett át a gyermekosztály teraszán.