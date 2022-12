Bőven vannak tervei

Amikor a terveiről kérdeztem, annyit válaszolt: bár németül beszél, a nyelvismeretét fejleszteni kívánja. A lánya Németországban él, vele pedig több időt szeretne külföldön eltölteni. Kecskeméten élnek az ő és a felesége szülei, akiket egyre több alkalommal kell támogatnia. A hadtörténelmet imádja, és az eddig felhalmozott, de el nem olvasott könyveket is szeretné elolvasni, de a rendőrségi szakirodalmat is részletesen áttekintené. Azon is gondolkozik, hogy a több évtizedes tapasztalatait hogyan tudná átadni a következő generációnak.