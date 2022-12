A kupakgyűjtő szívet három éve, javaslatomra állították fel a városháza szomszédságában, kezdeményezésemet az önkormányzat is felkarolta. Az „utcabútort” egy helyi lakatos mester készítette el, ingyen és bérmentve. A kupakgyűjtő szív gyorsan megtelt, egy esztendő leforgása alatt tizenkétszer kellett üríteniük a szervezőknek. A bevétel nagy részét egy szabadszállási súlyos beteg kisfiú kapta meg. A fennmaradó összegből a könyvtár is részesült, illetve hozzájárulunk a városi virágosítási akcióhoz – sorolta Lakosné Bán Erzsébet.

Az elmúlt másfél év alatt több mint egy mázsa kupak gyűlt össze, a műanyag hulladékot Mihály Jaksa vállalkozó vitette el Tinnyére leadni.

A bevétel közel százezer forint lett, melyet egy másik helyi vállalkozó egy-egy vásárlási utalvánnyal egészített ki. A két rászoruló család így egyenként 52 ezer forint támogatáshoz jutott.

– A gyermekek kiválasztása védőnői javaslat alapján történt. Olyan két családot támogattunk most is, amelyek sehonnan semmiféle támogatást, alapítványi segítséget nem kapnak. Egyikük tagja egy tízéves kislány, aki huszonhat hétre, 610 grammal született. Ennek következtében gyermekkori agyi bénulás, vízfejűség, epilepszia alakult ki nála. Szülei Kecskemétre hordják minden reggel, de délben haza kell hozniuk. Emellett van egy most iskolába készülő kisebb kislányuk is. A második támogatott egy tízesztendős kisfiú, aki autizmusban szenved, őt édesanyja hosszú évek óta Kiskőrösre hordja iskolába. Ebben a családban is van másik gyermek.

Mindkét család mindenféle támogatás nélkül mindent megtesz beteg és egészséges gyermekeikért – emelte ki Lakosné Bán Erzsébet, aki példaértékűnek nevezte a város lakosságának az összefogását, majd hozzátette, hogy minél több beteg gyermeket tudnak majd támogatni kupakgyűjtő akciójukkal.