– Ismeretlenek is rám köszöntek az elmúlt hetekben, miután kiderült, hogy a megyei Prima díjra jelöltek. Többen felhívtak, gratuláltak, és megígérték, hogy rám szavaznak. Már ezért megérte, hogy rám gondoltak a jelölők – mondta Babucsikné Zeikfalvy Anna grafikusművész. A kiskőrösi tanárnő eredeti hivatása pedagógus, földrajz-rajz szakon végzett a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. Később a hittan szakot is elvégezte.

A kőrösi diákokat 1971 óta tanítja. Jelen időben fogalmaz, hiszen mindmáig tart foglalkozásokat a katolikus plébánia egyik épületében. „Aki ízig- vérig tanár, nem tudja befejezni az oktatást”– vallja a művésznő.

A Bem József Általános Iskolában, a Petőfi Gimnáziumban és a helyi Művészeti Alapiskolában dolgozott korábban, a Kőrös Körül Művészeti Egyesület vezetője, és nemzetközi alkotótáborok szervezője, szakmai vezetője volt az évek során. Mint mondta, mindig nyomtatott grafikákat készített. A munkáit nagyon sok tárlaton láthatta a közönség 1987-től. Az alkotói munkássága ma már a megyei értéktár gyűjteményét gazdagítja.

Egyéni kiállításokra 2002-től kérték műveit. 2001-ben a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének képgrafikai tagozatára nyert felvételt. Ez a tagság a hivatásos grafikusművészek sorába emelte.

Zeikfalvy Anna munkássága során alkotásaival számos szakmai díjat nyert, 2007-ben Bács-Kiskun Megye Művészeti Díja elismerésben részesült. Bár 2010-ben nyugdíjba ment, de tavaly év végéig többször is visszahívták óraadónak.

Ezt követően Seffer Attila korábbi kiskőrösi plébánossal egyeztetve hoztak létre a plébánia épületében egy grafikai stúdiót, ahol ma a legfiatalabb diák 16, míg a legidősebb 70 év körüli. A tanárnő azt vallja, hogy ha a jóisten neki tehetséget adott, és a tudás átadásának a képességével megáldotta, akkor neki az a dolga, hogy tanítson ameddig csak erre lehetősége van. Hozzáteszi: a munkához hit is kell. Őt 5 évesen keresztelték meg. Édesapja korai halála után erősödött meg benne hit.

Édesapja Erdélyben kezdte, majd a mai Magyarországon fejezte be orvosi tanulmányait. Talán ő lehetett az, akitől a művészi hajlamot örökölte Anna néni. Az édesapa ugyanis hitt a természetes gyógyászatban, és gyakran festett a növényeket. A családban a művészet szeretetét a lánya, dr. Váraljai Anna örökölte. Ő művészettörténész, a Szegedi Tudomány Egyetem adjunktusa.

Nagymama szerepében is lubickol a művésznő

Talán az egyik unoka, a fiának Babucsik Márknak az egyik lánya. Bernadett az, aki nagyon érdeklődik a nagymama művészete iránt. Sokat rajzol, figyeli a nagymama munkáit. Lehet, hogy ő fogja követni a művészi pályán a Prima díjas kiskőrösi pedagógust? Az idő eldönti. Addig is nagyon sok a feladat, meséli beszélgető társam.

Négy unoka, ugyanis Páhiban lakik, bejárnak Kiskőrösre tanulni, az iskola után a nagymamánál találkoznak. Az a biztos pont minden nap, sok esetben gyűjti be a családfő, a fia a csemetéket. Ha éppen nincsenek nála a gyerekek, akkor Szegedről jelentkezik be a lánya és hozza az ott élő másik három unokát. Így a művésznő ha éppen nem alkot, akkor a nagymama szerepkörét vállalja fel. S teszi mindezt örömmel, miközben a tanítást és az alkotást is gyakorolja minden héten.