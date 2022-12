A Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat egy olyan rangos társaság, amely tavaly indította útjára azt a képző, tanító, közösségformáló „intézményrendszert”, amely elsősorban civil alapon nyugszik. Helyi értékekre alapozza a munkáját és szerepe, feladata a társadalom szellemi megújítása, nemzeti értékek mentén való lelki, emberi fellendülés megalapozása, később elérése.

A szakmai napon megjelent vendégeket Lezsák Sándor az Országgyűlés alelnöke, a Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte. Elmondta, a tanácskozásra olyan települések képviselőit hívták meg, akik nyitottak egy népfőiskola létrehozására. Az eseményen megjelent mintegy hatvan várományos település képviselői a találkozó révén megismerték a népfőiskolai hálózat szerkezetét és működését. A szakmai nap másik célja az volt, hogy gyors helyzetképet adjanak a kormányzatnak a hálózat tevékenységéről – fogalmazott a honatya.

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke és Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter

Fotós: Ujvári Sándor

Kárpáti Árpád, a Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat megbízott vezetője elmondta, a népfőiskolák a társadalom erkölcsi, szellemi és testi gyarapodását szolgálják. Kiemelte az értékfeltáró kollégiumok munkáját. Mint mondta, az elmúlt évek alatt 700 településen több mint ezer fiatal vett részt a Kárpát-medence magyar értékeinek felkutatásában hozzájárulva ezzel a hazai értéktár bővítéséhez.

Az alapító népfőiskolák előadásaiból kiderült, hogy a legtöbb településen sikeresen hozzájárulnak a helyi gazdaság fellendítéséhez is, például a térségi termelői piacok életre hívásával és működtetésével. Ugyanakkor olyan újszerű szolgáltatásokat igyekeznek bevezetni, melyekkel a fiatalokat is meg tudják szólítani.

Így például Vasváron médiaműhelyt és gasztroműhelyt indítottak, de az érdeklődők a drónpilóta kompetenciák alapjait is megismerhetik. A felnőtteknek indított széleskörű képzések között cukrász, tűzzománc, ács, népi szövés-fonás, biokertész, de még vőfély tanfolyamot is szerveznek. És azok, akik szeretik a kihívásokat az élményparaszt programra épülő élménygazdaság megvalósítását is megtanulhatják a Vasvár Népfőiskolán. Gyakorlatorientált képzésekkel segítik az önellátás képességének megszerzését, önálló egzisztenciateremtéshez szükséges ismereteket nyújtanak a vidéken élőknek, illetve a vidéken letelepedni kívánóknak.

Fotós: Ujvári Sándor

A fórumon elhangzott az is, hogy a népfőiskolák fontos céljuknak tartják a kistelepülések kisközösségeinek mentorálását, az értékfeltárást, az értékmegőrzést, így a műemlék épületek felújítását is. A népfőiskolák célja, az is, hogy használható tudást adjanak át, így például a kárpátaljai Nagyszőlősi Népfőiskolán az orosz-ukrán háború kapcsán elsősegély és önvédelmi tanfolyamot is szervezetek. A kondorosi Fehér Liliom Népfőiskolán pedig gyógynövénytermesztés- és feldolgozást is tanulhatnak az érdeklődők. A népfőiskolák által megvalósított és a Nemzeti Művelődési Intézet által koordinált szakmai programokat aszakkor.hu és a jogakorlaton.hu oldalakon ismerhetik meg az érdeklődők.

Pótolhatatlan munkát végeznek a népfőiskolák

A Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat alapító szervezeteinek bemutatkozása után Csák János miniszter összegezte a népfőiskolák munkáját. Mint mondta, a népfőiskolák munkája pótolhatatlan. Nem kultúra fogyasztókat, hanem kultúra hordozókat nevelnek. Munkájukkal hozzájárulnak, hogy a kultúra egyfajta életmód legyen. A miniszter szerint a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy az őseink által létrehozott kulturális örökséget és fizikai javakat, illetve az elmúlt években a népfőiskolák által felhalmozott tudást, hogyan lehet a legjobban hasznosítani. A hálózat feladata, hogy a rábízott eszközökből a lehető legtöbbet hozza ki. A miniszter szerint úgy kell a magyar kultúrába az innovációt behozni, hogy az a legkülönfélébb technikai vívmányokat használó fiatalokat is „bevonzza”.