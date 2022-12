Megvalósult a települési szabadidőpark eszközparkjának fejlesztése, amelynek hatására Bácsbokod település élhetőbbé vált. A felújított, fejlesztett szabadidőpark lehetőséget biztosít a szabadidő természetben, friss levegőn történő eltöltésére.

További hatás és eredmény, hogy a projekt hozzájárul a település lakosságának egészségmegőrzéséhez a szabadidős programok biztosításával. A fejlesztés hozzájárul a közösség összetartozásának erősödéséhez, hiszen a szabadidőpark egy olyan találkozási pontként működik, ahol a település valamennyi korosztálya képviselteti magát, emelte ki köszöntőjében Kovács László polgármester.

– A Vidékfejlesztési Program támogatása révén jövő tavasszal újabb átadásra készülünk, ugyanis fitneszparkot alakítunk ki napelemes kandeláberrel, fitneszgépekkel. Külterületi sporteszközök, pingpong asztalok kerülnek ki a területre. Egy komplett szabadidőparkot alakítunk ki ahol a focipálya, a sportpark, a fitneszpark, a játszótér és a külterületi sporteszközök kompletten fogják valamennyi korosztály számára a megfelelő időtöltést biztosítani

– mondta Kovács László polgármester.

Az elmúlt esztendőkben nagyon sokat fejlődött Bácsbokod, hangsúlyozta köszöntőjében Zsigó Róbert, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy annak lehet igazán segíteni aki tudja, hogy mit akar és a bokodiak tudják.

– Olyan fejlesztések valósultak meg amitől otthonosabb lett a település. Ebben a Piknik parkban ahol volt néhány játék, most sikerült bővíteni és emellett sikerült olyan eszközöket is beszerezni amelyeket nagyobb gyermekek vagy felnőttek is tudnak használni. Azt tudjuk mondani, hogy ez nem csak egy játszótér hanem egy közösségi tér lett ahová a szülők nagyszülők el tudják hazni a gyermekeiket, találkoznak egymással ők is, a gyerekek is telálkoznak. Olyan közösségi tér alakul itt ki amely otthonosabbá eszi Bácsbokodot – fogalmazott Zsigó Róbert Baja és térsége országgyűlési képviselője köszöntőjében.