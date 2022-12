Gépírásból Kun Szabolcs Mihály 10., valamint Tamási Ádám Attila 9. osztályos tanuló képviselte az intézményt. A bajnoki versenyen diák, felnőtt egyaránt részt vehet, ha teljesíti az elvárást: amennyiben számítógépen ír 30 perc átlagában percenként 250 leütésnyi szöveget, lapról másolva, legfeljebb három ezrelék hibával, minimum 7500 leütést. Mindkét tanuló messze az elvárás felett teljesített, bő 10 000 leütést írtak remek minőséggel, így mindketten kategóriagyőztesek lettek.

Beszédírásból Kun Szabolcs Mihály indult. Hangfájlt kaptak a versenyzők, meglehetős tempós diktátummal, amit fejhallgatón hallgatva gépeltek 10 percig. A hanganyagot minél kevesebb hibával kellett legépelniük. Amennyiben nem bírták írni a sebességet, megállíthatták a diktátumot, avagy vissza is tekerhették öt másodpercet. A szöveget hallva természetesen a helyesírásra is figyelni kellett – mondta el lapunknak Csenkiné Bihal Mária felkészítőtanár.

Hangsúlyozta, biztos helyesírási ismeretekkel felvértezett versenyzőknek is jelentős kihívás a hallás utáni gépírás. Hozzátette: Szabolcsnak erőssége ez a versenyszám, eredménye csodálatra méltó. Korosztályától 10 perc alatt 2000 leütés az elvárás, ő több mint 4300 leütést írt minimális hibaszámmal. Felkészítője azt is elmondta, nincs tőle eredményesebb diák az országban immáron második éve, szenzációs eredményével lett ismét aranyérmes. Sőt, az összetett versenyszámban is első helyezett lett.