Több éves hagyomány, hogy a felújított iskolakápolnánál ünnepváró rendezvényeket tartanak. Az idei esztendő újdonsága, hogy az adventi gyertyák meggyújtására olyan embereket hívtak meg, akik valamilyen formában kötődnek a megyénk déli részén elhelyezkedő Vöröserdőhöz. Ezúttal Ginál István, Rákóczy Sámuelné (Rózsa), Erdősi Gizella és Skorutyák Jánosné (Edit) volt a vendég.

A betlehemi lángot most is a bácsalmási cserkészek hozták el a Szegedi Dóm templomból Németh Balázs bácsalmási polgármester vezetésével. Az ideiglenesen megbízott vezető egy rövid tájékoztatást is adott a jelenlévőknek a betlehemi láng történetéről.