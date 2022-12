Böjte Csaba személyes történeteivel vezetett be bennünket az együttérzés, megbánás és újjászületés fontosságának megértésébe. Szerinte a valódi példaképünk Mária Magdolna kéne legyen, hisz bár bűnös volt múltjában, mégsem azok alá temetkezve adta fel a küzdelmet, hanem újjászületett. Bűnbánat után új emberként élt tovább. Jézus Krisztus tanításai közül is a legfontosabb ez. Hangsúlyozta az arany középút fontosságát, amelyre valóban sok tanítás rámutat. Nem kérte tőlünk Jézus, hogy éhezzünk, mindig szedhetünk magunknak amennyit, amennyire valóban szükségünk van. A kérdés mindig a mérték. A válasz is ebben rejlik. Ez személyenként változik, ezért mindenki saját lelkiismerete szerint kell helyesen cselekedjen – fogalmazott Böjte Csaba szerzetes.