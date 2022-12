Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, december 15-én kigyulladt egy hatvannégy négyzetméteres lakóház Jánoshalmán, az Eötvös József utcában. A tűz akkor történt, amikor a gáztűzhelyhez csatlakozó tömlőről akartak leszerelni egy pb-gázpalackot. Információink szerint a 83 éves asszony a menyével lakott a hatvan négyzetméteres épületben, a fia évekkel ezelőtt meghalt.

Úgy tudjuk, hogy a gázpalackot szerette volna kicserélni a tűzhelyen, mivel azonban a menye dolgozott, ezért a szomszédból egy fiatalember segített neki.

– Abban a hitben voltak, hogy a gázpalack el van zárva, amit többször is ellenőriztek – mesélte a neve elhallgatását kérő család ismerőse, aki elmondta, hogy amikor levették a tömlőt a palackról, hirtelen elkezdett ömleni belőle a gáz. A ház pillanatok alatt telítődött gázzal és a szomszéd helyiségben égő kályha miatt azonnal be is robbant.

Az épület lakhatatlanná vált

Fotós: Jánoshalmi Önkormányzati Tűzoltóság

Információink szerint a szomszéd fiatalember ki tudott menekülni az épületből, de az idős asszony menekülés közben elesett, őt úgy kellett kimenekítenie. Mindketten súlyosan megégtek, a mentők a kiskunhalasi kórházba szállították őket. Információink szerint a fiatal férfi néhány nap múlva távozhatott a kórházból, azóta az idős nőt is kiengedték, akinek a kezei, az arca, a haja és a lábai égtek meg.

A robbanás és a tűz miatt az épület lakhatatlanná vált, a családnak szinte mindene odaveszett. Az utcai lakói azóta felhívással fordultak az egyik közösségi oldalon, hogy adományt gyűjtsenek a bajbajutott családnak, akik jelenleg egy hozzátartozójuknál laknak. A pénzbeli adományokat a súlyosan megégett asszony, Szabó Józsefné 51100036-10019652 Takarék Banknál vezetett bankszámlaszámára lehet eljuttatni, a közlemény rovatba kérik az adomány szó feltüntetését.

A tűzesetről az önkormányzathoz közvetlen a családtól érkezett jelzés, mivel azonban nincs üresen álló ingatlan, így lakhatással nem tudnak segíteni.

– Személyesen utalt a családom is a megadott bankszámlaszámra, így tudtunk azonnal segíteni – mondta el érdeklődésünkre Czeller Zoltán polgármester, aki arról tájékoztatott, hogy januárban ülésezik a képviselő-testület és amennyiben a családtól addig további segítségkérés érkezik, mindenképpen napirendre veszik az ügyet.