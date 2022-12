– Nagy örömmel tölt el bennünket és melegséggel önti el a szívünket, hogy szeretnek bennünket az emberek. Meg vannak elégedve az örökbefogadott kutyákkal. Ez annak is köszönhető, hogy rendszeresen ellenőrizzük, hogy jól megy-e a kutyák sora, két-háromhetente fotókat kérünk a kutyusokról, egészen egy évig. A menhelyen főként kínzóiktól megmentett állatok vannak, melyeket őrszolgálatunk emel ki akörnyezetéből. Jelenleg 120 kutya van nálunk, ami nagy kihívást jelent, hiszen csupán három gondozónk van, ketten pedig a férjemmel az őrszolgálat munkáját végezzük – mondta Hornyákné Boros Sarolta, a Mentsvár állatvédelmi őrszolgálatának vezetője. A jövőre fennállásának 20. évfordulóját ünneplő kiemelten közhasznú állatvédő szervezetet 2003. február 07-én hozták létre, majd 2005 októberében nyitották meg Ideiglenes Befogadó Telepüket Kecskemét külterületén, Kisfái 211. alatt.

2006. július 28-án megkapták az állatmenhely működtetéséhez szükséges engedélyeket így az ideiglenes befogadó telep ettől kezdve hivatalosan állatmenhelyként üzemel.

A lajosmizsei telephelyre három és fél évvel ezelőtt költöztek.

Az alapítvány elsősorban a beteg és idős kutyák rehabilitációját, azok új gazdához jutását szorgalmazza. Emellett folyamatos munkát végeznek ivartalanítási akciók, gazditalálkozó szervezésében, szakértők segítségével oktatás, ismeretterjesztő, szemléletformáló előadások lebonyolításában.

A Mentsvár kutyaéletek ezreit mentette meg az elmúlt csaknem két évtizedben országszerte. De nem csak kutyát mentettek már, hanem lovat és szarvasmarhát is. Annak idején mi is beszámoltunk arról, hogy gazdája egy baltát állított egy ló hátába, akit Mentsvár munkatársai mentettek ki az agresszív bántalmazótól. Hetekbe telt, mire Szilaj sebei begyógyultak, és a folyamatos bántalmazás miatt bizalmatlan állat ma már nyugodt, mert szerető gazdát talált, akivel kölcsönösen választották ki egymást.

– Soha egy kutyát, vagy bármely állatot nem hagyunk ott, mely segítségre szorul és meg kell menteni, szóljon bárhová is a bejelentés, hiszen szerte az országban kiszállunk a megkínzott állatok megmentéséért

– érzékeltette elkötelezettségüket Sarolta, aki azt is elárulta, hogy az utóbbi időben nagyot zuhant, mintegy 60 százalékkal csökkent az örökbefogadási kedv mind itthon, mind külföldön. – Az egyre növekvő megélhetési költségek miatt nem mernek örökbe fogadni az emberek, ráadásul ugyanennek hatására egyre több kutya kerül utcára. Ez pedig azt eredményezi, hogy nő a lakóink száma, hiszen egyre többen kerülnek be és egyre kevesebben távoznak tőlünk. Természetesen mi nem altatjuk el a kutyusokat, ezért is növekszik a menhely létszáma – mutatott rá az utóbbi idők tendenciájára Sarolta, aki azt is elmondta, hogy nagyon örülnek az utalványnak, hiszen a 120 kutya élelmezése és orvosi ellátása nagy feladat és tetemes költséggel jár. Csakúgy, mint a menhely fenntartása, az állatmentő autó üzemeltetése, tankolása. Az új telephelyről sok mindenük hiányzik még. Elsősorban raktárra lenne szükségük, mert az egy konténer raktár kevés, hiszen mindig két hónapra elegendő táplálékot tárolnak a biztonság kedvéért.

Az elkövetkező 20 évben is szeretnének minél több állatot megmenteni, ehhez szükséges az emberek támogatása.

És továbbra is várják a segítségett, önkénteseket és a sétáltatókat. Szombaton 9 és 13 óra között mentor napot tartanak, amikor sétáltathatják az érdeklődők a kutyákat, ami hatalmas segítséget jelent az ott dolgozóknak.

Végül a szilveszterről is szót ejtett. – Szilveszterkor egyszerre nagyon sok kutya kerül be a menhelyre, mert megriadnak a robbanásoktól és elszöknek otthonról. Tavaly 24 kutyával foglalkoztunk ezzel kapcsolatban és 17 ebet juttattunk vissza a gazdikhoz. Ezért fontos a felelős magatartás a gazdik és az ünneplők, tűzijáték-használók részéről is – figyelmeztetett a szakember.