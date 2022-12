A kormány fontosnak tartja, hogy minél szélesebb spektrumon legyen fenntartva a párbeszéd a polgármesterekkel, hiszen az önkormányzatok fontos részei az államigazgatásnak, a legkisebb településtől a legnagyobbig ők vannak bizonyos ügyekben a legközelebb az állampolgárokhoz és fontos közszolgáltatásokat működtetnek – hangoztatta az államtitkár.

Dukai Miklós elmondta, hogy a mostani helyzetben leginkább az energiakrízis feszíti az önkormányzatokat. A februárban kitört orosz-ukrán konfliktus kapcsán csak az azonnali fegyverszünet és a béke lehet az első lépés a megoldás felé vezető úton – jelentette ki. Hozzátette: erre a fegyveres konfliktusra Brüsszelben elhibázott szankciós politikát vezettek be, aminek mindannyian érezzük a hatásait, nem csak itt Magyarországon, hanem egész Európában. – Magas a gáz és villamosenergia ára és most a benzinnel kapcsolatos problémák is begyűrűzik – fűzte hozzá.

A polgármesterek találkozóján elhangzott az is, hogy mostanra körvonalazódnak különböző megoldási javaslatok a kormányzat számára, ezek érintik majd az önkormányzatok működését, büdzséjét, de egyelőre még, mivel konkrét pénzügyi döntések nem születtek, részleteket nem mondott az államtitkár. Hangsúlyozta, hogy minden olyan kérdés, ami a közvilágítást, a gáz-és villamosenergia beszerzést, az intézmények működtetését, vagy bármilyen feladatellátás kapcsán megfogalmazódott a polgármesterek részéről, az mind a kormány elé fog kerülni és mérlegelni fog minden javaslatot a kormány.