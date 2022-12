Az idei vásár szervezője ismét Szabó Ildikó tanítónő volt, aki már kezdetektől aktív részese a vásár megrendezésének. Elmesélte: eleinte a pedagógusok és a szülők készítették a portékákat, és a befolyt összeg az iskoláé lett. Később minden osztály külön-külön alkotta meg az árusított kézműves remekeket, és saját osztálypénzét gyarapította az eladásból befolyt pénzzel.

Szabó Ildikó jelenleg negyedikes osztályfőnök, osztályával már harmadik alkalommal részben együtt készítette el a termékeket. Emellett több gyermek otthon egyedül, vagy szülői segítséggel is kreált vásárra szánt terméket. A felső tagozatosok jellemzően már teljesen egyedül alkotnak.

A karácsonyi vásárt elsősorban a diákönkormányzat fogja össze, még a járványhelyzet idején is próbálkoztak. 2020-ban a bezártság miatt nem, de 2021-ben már az udvaron meg tudták tartani.

A vásáron idén is sokféle édesség, mézeskalács, linzer, nyalóka, forró csokis kanál talált gazdára. Többféle karácsonyi díszt, és dekorációt is vehettek az érdeklődő gyerekek és felnőttek. Nagy sikere volt a pulcsikból készült manóknak.

Szabó Ildikó végül elmondta: az elmúlt években mondhatni verseny is kialakult az osztályok között, hogy ki tud több pénzt keresni, több olyan terméket kínálni, melyre nagy a kereslet. S ami nagyon fontos az iskola öko szemlélete miatt is, csak újrahasznosított anyagból készült termékeket kínáltak dekortárgyként, díszként.

A tanítónő saját osztályával élményekre költi a befolyt pénzt, korábban közös mozizásra, pizzázásra, korcsolyázásra fordították az összeget, várhatóan most is a közös élményeket célozzák meg. Több osztály pedig az osztálykirándulás költségeit csökkentik a vásár bevételével.