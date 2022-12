Az átadón Bovier Zsolt büntetés-végrehajtási százados köszöntötte a jelenlévőket és beszélt a jóvátételi program részleteiről. Elmondta, hogy a Belügyminisztérium és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága közösen indította el az 5,7 milliárd forint teljes egészében európai uniós, vissza nem térítendő támogatásból megvalósuló, 2023. október 31-ig tartó EFOP Fogvatartottak reintegrációja projektet. A büntetés-végrehajtási intézetekben megvalósuló program célja az elítéltek és a letartóztatottak társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációjának erősítése, ezen keresztül az elkövetők bűnismétlési kockázatának csökkentése.

Idén októbertől új programelem indult Foglalkozási rehabilitáció névvel azon fogvatartottaknak, akik a munkáltatásba nem bevonhatók. A programelem beépítése során született meg a BUÉK elnevezésű jóvátételi program. Az intézetből 26 fogvatartott jelentkezett az új részprogramba és 11 foglalkozás alkalmával készítették el a szép újévi üdvözlőlapokat.

Bovier Zsolt hangsúlyozta, hogy a résztvevő fogvatartottak számára kiemelten fontos egy olyan program biztosítása, ahol szinten tartják, illetve fejlesztik munkavégző képességeiket.

A programelemben férfiak, nők, fiatalkorúak, illetve az anya-gyermek részlegen elhelyezett fogvatartott nők is örömmel vettek részt. Az üdvözlőkártyák a környezettudatosság jegyében már meglévő anyagok felhasználásával készültek és a színház szeretetének fontosságára is ráirányítják a figyelmet. Bovier Zsolt reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az átadás intézetük és a színház közötti hosszú távú együttműködés kezdete is egyben.