Dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat alelnöke stílusosan úgy jellemezte az óvodai nevelést, amely mintegy folyosó az életre. Hozzátette: a jövő nemzedéke szempontjából nagyon nagy szükség van a jól működő óvodákra. Helvécián szerencsére ez biztosított, a polgármester és az alpolgármester is mindent megtesz ennek érdekében, jó szívvel áldoznak rá, akár saját pénzükből is. Balogh Károlynak hosszú a listája, de tudják jól, ő mindent meg is tesz annak érdekében, hogy tervei meg is valósuljanak.

A megye részéről a lehetőségekhez mérten a jövőben is támogatják a helyi fejlesztéseket.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP) méltatta a Magyar Falu Program célját és a már elért eredményeket. A kormány számára a falusi élet olyan értékeket hordoz, melyeket meg kell őrizni és támogatni kell. Céljuk, hogy a Magyar Falu Program által támogatott fejlesztésekkel a kisebb településeken élők is ugyanolyan vagy hasonló esélyekhez jussanak, mint a nagyvárosban élők. Elmondta, nagyszerű ötlet volt a folyosót zárttá alakítani, mely különösen télen nyújt segítséget az öltözködésnél és csoportszobák melegen tartásában. Végül biztosította a polgármestert, a jövőben is azon lesz, hogy segítse tervei megvalósításait.

Az avatási ceremónián Kiss Vilmos katolikus plébános áldotta meg az új épületrészt, majd a Tulipán csoport óvodásai adtak elő vidám táncokat.

Az ünnepségen részt vett még Turupuliné dr. Polyák Katalin jegyző, Thám József alpolgármester, Göbölyös Károly képviselő, Szarvas Tibor projektvezető és Faragóné Bencsik Dóra lelkész.