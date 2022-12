– Az én életembe a példaképek jóval később léptek be. Cegléden először a sportág szeretetéért és a jó társaság miatt ragadtam a birkózóteremben. Tizennégy évesen felkerültem a fővárosba a Mr. Tus Birkózó Akadémiára, ott már személyesen találkozhattam olyan nagyszerű birkózókkal, mint az olimpiai bajnok Majoros István vagy az Európa-bajnok Deák Bárdos Mihály, akikre példaképként tekintettem és sokat merítettem az ő sportpályafutásukból – mesélte Lőrincz Tamás, aki pár perc múlva már bemelegítést vezényelt a majsai kadétoknak.

Az alapos átmozgatást követően speciális birkózó bemelegítő gyakorlatokat is megismerhettek a középiskolások, akik néhány mozdulat erejéig „birokra is kelhettek” a bajnokkal. A remek hangulatú testnevelés órán megtartott játékos vetélkedőbe is bekapcsolódott Lőrincz Tamás, aki az olimpiai aranyérmét is elhozta Majsára. Az óra végén sokan dedikáltatták az óra végén kapott sportos ajándékokat és sok közös fotó is elkészült.

Jó példát mutatnak példaképekkel

A „Küzdj meg a Bajnokkal!” elnevezésű program során a mindennapos testnevelés programjába beillesztve, a tanulók testnevelés óráit élsportolók, híres olimpikonok és edzők tartják, annak érdekében, hogy a sportolást, az egészségvédelmet, és a környezet védelmével kapcsolatos célokat népszerűsítsék. Mint az alapítvány céljai között megfogalmazták: nem kényszeríteni akarják a gyermekeket, hanem megszerettetni szeretnék velük a testmozgást a helyes táplálkozást és a környezettudatos életmódot. „A lényeg, hogy a gyermek érezze pozitív hozzáállásunkat és támogatásunkat, de ami még ennél is fontosabb: mutassunk jó példát, példaképekkel!”