Ahogy azt nemrég egy részletes beszámolóban is jelezte a magyarepitok.hu, már a földmű építése zajlik az M44-es gyorsforgalmi út legnyugatibb szakaszán, Kecskemét és Szentkirály között. Az itt létrejövő 32,2 kilométeres utat a Hódút Kft. kivitelezi, a NIF Zrt. beruházásának projektindító eseményét idén márciusban tartották. Az országos jelentőségű közlekedési folyosó kilépüléséről ezúttal videóban számoltak be a Magyar Építők.

A Magyar Építők videósai ugyanakkor a fenti projekt keleti végéhez csatlakozó Lakitelek-Szentkirály szakaszra is ellátogattak, ahol már jóval előrébb tart a munka – ahogy ez a videó második felében is kiderül. A Szintén a Duna Csoporthoz tartozó Közgép Zrt. 4,6 kilométeren kivitelezi a négysávos utat, ahol már a pályatest építése is folyamatban van.

A szóban forgó két szakasz a befejezését képezi annak a nagyszabású projektsorozatnak, amelyben az M44 autóút több mint száz kilométeren kiépülve négysávos gyorsforgalmi összeköttetést teremt Kecskemét térségénél az M5-ös autópályától Békéscsabáig.