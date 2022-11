A templom karácsonyfája tavaly

Fotós: György Renáta

György Renáta érdeklődésünkre elmondta, hogy az ötlet 2021-ben fogalmazódott meg. Elhatározták ugyanis, hogy a közelmúltban felújított iskolakápolna karácsonyfáját kézműves készítésű angyalkákkal díszítik fel. A gondolatot egy felhívás követte, melyhez sokan csatlakoztak, hiszen a felajánlásoknak köszönhetően tavaly már 80 darab angyalka került a karácsonyfára. Ezt tovább szeretnék bővíteni és örülnének, ha az angyalkák száma növekedne, éppen ezért most egy újabb felhívással fordulnak az ország kézműveseihez, illetve a lelkes és kreatív alkotókhoz. December 18-ig várják a bármilyen technikával készített angyalkákat (fehér, natúr vagy arany színben). Az alkotásokat advent vasárnapjain személyesen is elvihetik (15.15-16..15 óra között) a Vöröserdei-iskolakápolnához), vagy a György Renáta 6430 Bácsalmás Ady Endre utca 56. számra kell küldeni. Az épület tulajdonosa, Takács László és családja szeretettel várja az érdeklődőket az adventi gyertyagyújtásokra. Ezekre az eseményekre meghívnak egy-egy olyan személyt is, aki valamilyen formában kötődik a Vöröserdőhöz.