Az Útinform az alábbi közúti munkálatokkal kapcsolatban adott tájékoztatást péntekre vonatkozóan.

Gyorsforgalmi utak:

Az M5-ös autópályán,

- a szalagkorlátot mossák a főváros felé vezető oldalon, a 34-es és a 17-es km között a délelőtti órákban. Hasonló munkát végeznek a Röszke felé vezető oldalon is, ott a 17-es és az 52-es km között dolgoznak a délután folyamán. Az aktuális munkaterületnél a lassan mozgó terelés mellett a külső sávba kell sorolni.

- Inárcs és a Kecskemét dél csomópont között a burkolat hibáit javítják ki, ezért munkaidőben a Budapest felé vezető oldalon a külső sávot lezárják az aktuális munkaterületeknél. (36-os és 89-es km között)

- a szalagkorlátot mossák napközben Kiskunfélegyháza és Csengele között. A 109-es és a 127-es km között mindkét irányban halad a lassan mozgó géplánc, emiatt az aktuális munkaterületnél elkerítik a belső sávot.

- Röszke felé hídjavítás miatt a belső sávot lezárják - Kunszállás térségében - a 105-ös km-nél, valamint a 107-es km-nél, 9.30 és 13.00 között. Hasonló munkát végeznek Budapest felé is, a 106-os km-nél, ahol szintén a belső sávot kerítik el 13.30 és 15.30 között.

- fenntartási munkát végeznek a 165-ös és a 174-es km (Szeged és Röszke határállomás) között 7 óra és 12:00 között. A munkaterület mellett elkerítik a belső sávot.

- a védőkorlátot mossák a főváros irányába a Röszke határállomás és a Szeged észak csomópont között. A munkaterületnél a külső sávba kell sorolni 12:00 és 16:00 között. (Forrás: A-WAY Autópálya Zrt.)

Főutak:

Az 5-ös főúton, Kecskeméten, a Budai úton turbó körforgalom épül. A 83-as km-nél a többsávos szakaszon sávlezárás mellett dolgoznak.

Az 51-es főúton, Bátmonostoron, a 167-es és a 170-es km között csatornáznak. A félpályás lezárásnál jelzőlámpa szabályozza a forgalmat.

Az 52-es főúton, Kecskeméten, az 1-es és a 2-es km között építési munka miatt a Solt felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. A munkaterületről a 7,5 tonnánál nehezebb járműveket kitiltották, azoknak terelőutat jelöltek ki, melyet táblák jeleznek.

Az 54-es főúton,

- Kecskemét térségében, az 1-es és a 6-os km között burkolatjavítás miatt sávlezárás követel figyelmet.

- Soltvadkert és Kecel között, az 51-es és az 52-es km között felsővezetéket építenek, ezért hétköznapokon a fél útpályát lezárják, és jelzőőrök irányítják a forgalmat.

A 441-es főúton

- Nagykőrös közelében, a 18-as és a 20-as km között felújítási munkákat végeznek, ezért Kecskemét felé tartókat a 18-as és a 20-as km között helyben kiépített terelőúton vezetik.

- Nagykőrösön, a 18-as km-nél felújítják a vasúti átjárót, emiatt csak egy sáv járható, jelzőlámpa irányítja az autósokat.