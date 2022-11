A képzési rendszer kétlépcsős, első lépésben a döntés előkészítés történik, amikor a nevelőszülő-jelölt és a családja megismerkedik a nevelőszülői munka sajátosságaival, és a folyamat végén döntést hoz arról, hogy felelősséggel vállalja-e ezt a hivatást. A második lépésben zajlik maga a nevelőszülői tanfolyam, melyen a hivatás vállalással kapcsolatos konkrét ismereteket kapják meg a felkészülők.

Hét család kapta meg a tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítványt az elmúlt napokban a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató kiskunmajsai területi irodájában, akik majd a szolgáltatói nyilvántartásba vétel után fogadhatnak családból kiemelt gyerekeket.

A többgyermekes orgoványi Vincze Attiláné is sikeresen végezte el a nevelőszülői tanfolyamot, családi okok és személyes indíttatás inspirálta arra, hogy nevelőszülő legyen.

– A húgommal mi is nevelőszülőknél nevelkedtünk, így nem volt kérdés, hogy nevelőszülő legyek, amiben a férjem is támogatott. Egy másik szomorú oka is van, hogy idén nyáron meghalt a nevelőszülőnk, így a 16 éves húgom nevelőszülője leszek, mert a vér szerinti szüleinkkel nem tudtunk megegyezni a családba fogadásról – mondta el hírportálunknak az asszony.

– Jellemző, hogy azok a gyerekek, akik a nevelőszülői rendszerben nevelkedtek, később nevelőszülőként kerülnek vissza a rendszerbe, hiszen ők ebbe nőttek bele, nekik ez a természetes, láttak egy pozitív mintát, hogy milyen nevelőszülőnek lenni és később ezt hivatásuknak is választják – erről már Zsuboriné Kovács Mária, a Bács-Kiskun Megyei Nevelőszülői Hálózat szakmai vezetője beszélt a baon.hu-nak, aki elmondta, hogy a sokakat az inspirál, hogy egy olyan családban nőhettek fel, ahol szeretetet kaptak és segítették őket, és ők is szeretnék majd a következő nemzedéknek is ezt átadni és megmutatni, hogy milyen egy szerető otthonban nevelkedni.

Hozzátette: a nevelőszülők nincsenek egyedül a gyermekneveléssel, a hálózat vezetői és tanácsadói folyamatosan támogatják őket, pszichológusok, gyógypedagógusok segítik a gyerekeket és a nevelőszülőket egyaránt, a felmerülő problémák megoldásában.

Kifejtette: az állami rendszer is erre fel van készülve és tud segíteni, de ők sokkal gyorsabbak és hatékonyabbak tudnak lenni azáltal, hogy saját szakembereket tudnak kijuttatni a családokhoz. E mellett van élménypedagógusuk, aki a szabadidő hasznos eltöltésével is foglalkozik, illetve különböző rendezvényeket szerveznek, a tehetséggondozás is a fő feladataik közé tartozik. Nyári táborokat szerveznek, több helyre el tudnak jutni a nevelőszülőknél lévő gyerekek, nagyon sokan van közülük, aki a rendszerbe kerülése előtt, még településük határát sem hagyta el.

A szakember elmondta, hogy folyamatosan készítik fel a nevelőszülők a gyerekeket a felnőtté válásra, a középiskola, a szakma kiválasztására, mindenkit az életkora és képességei szerint.

– Tévhit, hogy a 18. életkor betöltése után kikerülnek a rendszerből a gyerekek. Ugyan törvény szabályozza, hogy meddig maradhat, más vonatkozik arra, aki tanul és más arra, aki már nem tanul, de a munka világában még nem találta meg a helyét. Arra készítjük fel a gyerekeket, hogy szakmával, jó végzettséggel rendelkezzenek, mindenki a maga szintjén. Arra törekszünk, hogy akkor menjenek ki, amikor az életük már el tudott indulni és ebbe segítjük, támogatjuk őket – mondta Zsuboriné Kovács Mária.