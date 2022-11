Mint írják, a legújabb játszótér Kósafalu városrészben épült meg a Szövetség utca végén, egy beépítetlen közterületen. A kivitelezésre TOP-os forrásból több mint 15 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a város, amelyet önkormányzati forrással egészített ki.

A telepített eszközök között van négyüléses duplarugós billenő játék, babaház, teherautós beülős rugós játék, kacsa beülős rugós játék, Polyball labdajáték, fészekhinta, ovivár csúszdával, mellette pedig padok, hulladékgyűjtők, ivókút, kézmosó és több kerékpártámasz.

A terveknek megfelelően történt a növénytelepítés is. A hat darab lombhullató fa mellett több mint száz darab cserjét is kiültettek. A játszótér burkolata a kor elvárásai szerint nem csak biztonságos és tetszetős, de vízelvezető is. A játszótér területének és környezetének megvilágítását két, kandeláberre helyezett napelemes üzemeltetésű korszerű LED fényforrású lámpa biztosítja.

Az új játszótér a gyermekek és szülők részére a szabadidő színvonalas eltöltésének helyszíneként szolgál, létesítése hozzájárul a minőségi lakókörnyezet kialakításához, a városrész közösségi életének családbarát fejlesztéséhez.