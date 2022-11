Mint mondta, csak a legfontosabb termékeket fogják hűteni. A korábbinál is rugalmasabban szervezik a termékek szállítását, hogy ezzel is spóroljanak a hűtési kiadásokon. Hangsúlyozta: legalább öt darab 50 kilowattóra kapacitású naperőművet kellene telepíteni ahhoz, hogy az energiaigényüket ki lehessen elégíteni, de a jelenlegi helyzetben csak egyre lehet engedélyt kérni. Ezt az egyet is egy éven belül kívánják rendszerbe állítani. Megemlítette, hogy a költségváltozást be kell építeniük az árakba, mindenre van megoldás, de ez pénzbe kerül. Abban bízik, hogy az állam segítséget nyújt a hazai cégeknek.