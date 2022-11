– A beruházás költségeit a kormánytól kapott támogatásból fedezi önkormányzatunk. Első körben 250 millió forint támogatást kaptunk, melyből 233 millió forintot útépítésre, a fennmaradó 17 millió forintot pedig orvosi eszközök beszerzésére fordíthatjuk. A rendelkezésre álló keretből tíz utca, a Szendrey Júlia, a Szegfű, a Hajcsár, a Toldi, a Vasváry Pál, a Báthory, a Lehel, a Gárdonyi Géza utca, valamint a Bem utca vége és a Kurucz köz kap új aszfaltburkolatot. Az útépítés második ütemét ugyancsak kormányzati forrásból finanszírozzuk.

A 101 millió forint három utca, a Bethlen Gábor, az Erkel Ferenc és a Vadvirág utca egy szakaszának felújítására elegendő. A munkálatok októberben kezdődtek meg és várhatóan november közepéig be is fejeződnek.

A beruházás hatalmas előrelépés a belterületi úthálózat fejlesztése terén, hiszen ilyen mértékű úthálózat-fejlesztés 1986 óta nem történt a településen – ismertette a projekt részleteit Darabos József polgármester.

A megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a város 270 millió forint támogatást nyert a polgármesteri hivatal épületének energetikai felújítására. A munkák az engedélyeztetési eljárást követően indulhatnak.

– A beruházás a közel 200 éves műemléki főépületet és a később hozzáépített épületszárnyat is érinti. A jelenlegi terveink szerint a projekt során megvalósul a nyílászárók cseréje, födémszigetelést kap az épület, hőszivattyús hűtő-fűtő rendszer kerül kiépítésre a már meglévőhöz. Az új épületszárny külső hőszigetelést is kap. A beruházás az engedélyezés és a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően kezdődhet meg, reményeink szerint a következő fél évben. A kivitelezési munkák várhatóan nem befolyásolják a hivatali munkavégzést és az ügyfélfogadást – tette hozzá a városvezető, aki elmondta azt is, hogy a jövő tervei között szerepel az épületegyüttes villamos hálózatának és belső burkolatainak felújítása is, hiszen 2026-ban kétszáz éves lesz a vidék első emeletes városházája.