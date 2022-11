A Petőfi 200 emlékéveknek köszönhetően folyamatosan látogathatóak Kiskőrösön a költő emlékének ápolásában fontos szerepet játszó intézmények. Bár az energiatakarékosság miatt szerte az országban több kulturális intézményt ideiglenesen bezárnak, a múzeumot és a János Vitéz Látogatóközpontot ez a döntés nem érinti. A város vezetése döntött így a közelmúltban.

Kiskőrös a fenntartója a múzeumnak, és rengeteget költött arra, hogy a kerek évfordulóra megújuljanak a kiállítások és a létesítményeket övező környezet. Mindezt dr. Filus Erika múzeumigazgatótól tudtuk meg. Petőfi szülőházát is felújították, és megújult a benne lévő „Költőnek szült anyám” című állandó tárlat is. A kiállítás megújításakor fontos szempont volt, hogy megmaradjon a ház eredeti atmoszférája, ugyanakkor megfeleljen a 21. századi múzeumlátogatói igényeknek is – mondta az igazgatónő.

A látogató a 19. századba csöppen. A tisztaszobában ott az ágy, ahol Petőfi született. Ott van Petrovics István, az édesapa utazóládája, ami megjelenik az Anyám tyúkja című költeményben.

A falakon új tájékoztató szövegek olvashatóak. A bejárattól jobbra Petrovics István tevékenységéről alkothat képet a látogató. A korabeli polgárosodó Magyarország mesterembereinek az egyike, aki a megélhetőségi lehetőségeket keresve akár költözik is, ha kell. Értékrendszerében fontos helyen áll a gyerekeinek a taníttatása, fiát Sándort ezért is iskoláztatja. A költő ezekben az években tanul németül és franciául is. A szülőház hátsó szobája is megújult, itt a múzeum vezetése a keresztelésre és a családtagok kapcsolatára helyezte a hangsúlyt.